«Барселона» передумала продавать Дембеле из-за Суперкубка Испании

Руководство «Барселоны» отказалось от идеи продажи нападающего команды Усмане Дембеле этим летом.

Футболист продолжит выступление в составе каталонского клуба. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова выслушать предложения на счет трансфера 21-летнего игрока. Ситуацию изменил матч за Суперкубкок Испании, в котором он забил победный гол.

Дембеле предстоит конкурировать в наступающем сезоне за место в основном составе с новичком команды – бразильским нападающим Малкомом.