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    «Барселона» передумала продавать Дембеле из-за Суперкубка Испании

    Руководство «Барселоны» отказалось от идеи продажи нападающего команды Усмане Дембеле этим летом.

    Футболист продолжит выступление в составе каталонского клуба. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова выслушать предложения на счет трансфера 21-летнего игрока. Ситуацию изменил матч за Суперкубкок Испании, в котором он забил победный гол.

    Дембеле предстоит конкурировать в наступающем сезоне за место в основном составе с новичком команды – бразильским нападающим Малкомом.

    Источник: Sport.es

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    14.08.2018 07:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 11:04

      Трудно говорить о правдивости этой информации.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 11:10

      как-то слабо вериться что один гол кардинально переменил мнение руководства и тренерского штаба.

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > OfaZavr 14 августа 2018, 11:17

      "Барса" не собиралась его продавать и об этом не раз в клубе заявляли. Год как купили за большие бабки, парень получил травму и долго не играл. А на сайтах гоняют порожняк из разных слухов и домыслов.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Рубик Докоян 14 августа 2018, 11:29

      да сейчас непросто отделить правду от вымысла, иногда сразу не веришь но потом это происходит на самом деле а иногда поведешься но потом выясняется что ни слова правды нет в написанном)

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > OfaZavr 14 августа 2018, 11:35

      В основном трёп ни о чём. Этим, тем игроком интересуются такие-то клубы. Тот переходит туда, этот сюда. А в итоге или на месте остаётся или вообще с клубом не было контакта и предложений по игроку. Но новостные ленты пестрят всякими небылицами. По факту одна инфа пройдёт, а по слухам десятки...

      4
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      Рейтинг: +22

      Gamidio 14 августа 2018, 10:53

      Дембеле слишком хорош и перспективен, чтобы так рано его продавать

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 09:49

      Звучит бредово. Один гол в одном конкретном матче не может повлиять на решение продавать/не продавать. Чай не финал ЛЧ или ЧМ. Смешно просто. Значит, если в 1-м туре Дембеле не забьёт из хорошей позиции, его снова захотят продать?) А потом во 2 туре забьёт - и его снова передумают продавать. И так до бесконечности? Решение либо есть, либо его нет. В топ-клубах не играют в лепестки "любит-не любит".

      5
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Cules2013 14 августа 2018, 12:15

      Это все слухи.. Усман перспектива, если в этом году заиграет будет нечто, по мне так амбиции хорошие заиграть.. Надо было раньше покупать таких чтоб рядом с Месси Суаресом и Иньестой играли и тренировались.. Научились бы всему) так же ведь заиграли и сами игроки Месси Хави Иньеста Вилья .. Рональдиньо Это'о все они учили их, тренировались с ними)

      3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 14 августа 2018, 09:31

      Как мне кажется не его команда Барса. Ему нужен более скоростной футбол наверное, типа Борусии, Ливерпуля. Игрок то он очень хороший..

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 августа 2018, 07:55

      Да

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 07:51

      Усмана Дембеле не "Барса" продаёт, а разного рода сайты и порталы на своих новостных лентах...

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