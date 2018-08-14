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  • Салах разговаривал по телефону за рулем. «Ливерпуль» сообщил об этом в полицию

Салах разговаривал по телефону за рулем. «Ливерпуль» сообщил об этом в полицию

14 августа 2018, 01:49
24

«Ливерпуль» обратился в полицию по поводу нападающего Мохамеда Салаха, после того, как футболиста засняли разговаривающим по мобильному телефону во время вождения.

Мерсисайдская полиция подтвердила, что видео было передано в соответствующий отдел.

Пресс-секретарь «Ливерпуля» сообщил, что клуб предупредил правоохранительные органы после обсуждения ситуации с египтянином. Он добавил, что любые последующие действия в отношении форварда будут рассматриваться как внутренние дела клуба.

«Нас осведомили о видео, на которое, как предполагается, запечатлен футболист, использующего мобильный телефон во время вождения. Оно было передано в соответствующий отдел.

Спасибо за то, что дали нам знать», – говорится в сообщении полиции.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (24)
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Боцман59rus
1534212831
А у нас за нарушение ПДД, сразу продают в Москву,"ездить" на автобусе.))))
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zico2205
1534218508
Чмошные стукачи однако....
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VSt
1534219561
Офигеть, какая пропасть в менталитете. Для нас это дикость - стучать на своих, тем более, когда стучит не тупой сосед-неудачник, а сама организация на своего работника. А у них это норма. И как нам с ними договариваться, когда во взглядах на жизнь такие глубокие различия? Просто невозможно понять друг друга. И никакой "переводчик" не поможет.
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Chaborz.1990
1534221563
Вот козлы-стукачи)))
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Рубик Докоян
1534222119
Когда-то у нас в героях ходил юный "барабанщик", а там всё общество сплошные "барабанщики"...
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kykyi
1534223378
Ливерпуль защищает свои инвестиции. Если Салах балбес и не ценит свое здоровье, то Ливер- очень хорошо считает свои деньги и во время его поправит. Это вам не Краснодар и не Зенит.
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Retiremen_VMF
1534223599
А есть у кого нибудь версия, зачем сдали бойца? Арестовать его конечно не арестуют, штраф он заплатит без особых проблем. А вот отношения в коллективе этот случай усилит или как? Я далек от мысли, что они сначала покупают за безумные деньги игрока, а потом получают удовольствие от того, что слили его за мелкое нарушение в полицию. Они такие же люди как и мы. И когда тебя сливает в унитаз твоя же команда, испытывают точно такие же чувства как и мы. А на счет договариваться и менталитета, так у них и 3,14дарасы считаются нормой. Хотите с ними договариваться?
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+50/-50
1534224748
"17 мгновений весны". Голос за кадром Е.Копеляна. - "Сосед на соседа докладывал в гестапо каждый день". Там всё общество такое. Надо быстро сдать. И желательно за деньги.
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mihail200606
1534226533
Ох...ть
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zigbert
1534319398
Не щадят даже своих.
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