Салах разговаривал по телефону за рулем. «Ливерпуль» сообщил об этом в полицию

«Ливерпуль» обратился в полицию по поводу нападающего Мохамеда Салаха, после того, как футболиста засняли разговаривающим по мобильному телефону во время вождения.

Мерсисайдская полиция подтвердила, что видео было передано в соответствующий отдел.

Пресс-секретарь «Ливерпуля» сообщил, что клуб предупредил правоохранительные органы после обсуждения ситуации с египтянином. Он добавил, что любые последующие действия в отношении форварда будут рассматриваться как внутренние дела клуба.

«Нас осведомили о видео, на которое, как предполагается, запечатлен футболист, использующего мобильный телефон во время вождения. Оно было передано в соответствующий отдел.

Спасибо за то, что дали нам знать», – говорится в сообщении полиции.