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    Салах разговаривал по телефону за рулем. «Ливерпуль» сообщил об этом в полицию

    «Ливерпуль» обратился в полицию по поводу нападающего Мохамеда Салаха, после того, как футболиста засняли разговаривающим по мобильному телефону во время вождения.

    Мерсисайдская полиция подтвердила, что видео было передано в соответствующий отдел.

    Пресс-секретарь «Ливерпуля» сообщил, что клуб предупредил правоохранительные органы после обсуждения ситуации с египтянином. Он добавил, что любые последующие действия в отношении форварда будут рассматриваться как внутренние дела клуба.

    «Нас осведомили о видео, на которое, как предполагается, запечатлен футболист, использующего мобильный телефон во время вождения. Оно было передано в соответствующий отдел.

    Спасибо за то, что дали нам знать», – говорится в сообщении полиции.

    Источник: BBC

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    14.08.2018 01:49
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 10:49

      Не щадят даже своих.

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 14 августа 2018, 14:39

      да... Салах такой же человек как и мы с Вами...а не тутанхамон, как пытались тут представить его фанаты...мумия не станет болтать по телефону)))

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 14 августа 2018, 13:32

      С ним за такой кошмарный поступок контракт не разорвали с выплатой компенсации клубу?))))

      0
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      Рейтинг: +11241

      alp 14 августа 2018, 12:12

      писец у них нравы.....

      1
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 14 августа 2018, 11:10

      Вы не поняли,не клуб сдал Салаха,его засняли болтающим и клуб,зная,что видео попало в полицию,обратился туда предупредив,что сами примут меры. Читайте внимательнее.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 августа 2018, 10:13

      Это что то не обычный новость

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      Рейтинг: +43

      Salahaddin 14 августа 2018, 09:18

      "Тук-Тук!"_"Кто там?"_"Это я, Салах, пришел с чистосердечным признанием и искренним раскаянием"

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 августа 2018, 09:02

      Ох...ть

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 августа 2018, 08:32

      "17 мгновений весны". Голос за кадром Е.Копеляна. - "Сосед на соседа докладывал в гестапо каждый день". Там всё общество такое. Надо быстро сдать. И желательно за деньги.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 14 августа 2018, 08:13

      А есть у кого нибудь версия, зачем сдали бойца? Арестовать его конечно не арестуют, штраф он заплатит без особых проблем. А вот отношения в коллективе этот случай усилит или как?
      Я далек от мысли, что они сначала покупают за безумные деньги игрока, а потом получают удовольствие от того, что слили его за мелкое нарушение в полицию.
      Они такие же люди как и мы. И когда тебя сливает в унитаз твоя же команда, испытывают точно такие же чувства как и мы.
      А на счет договариваться и менталитета, так у них и 3,14дарасы считаются нормой. Хотите с ними договариваться?

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