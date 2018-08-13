Мане – единственный игрок «Ливерпуля», забивавший в первом матче чемпионата три года подряд

Мне вот интересно, кого интересуют подобные рекорды? из серии: единственный игрок клуба который забивает 6 матчей подряд в гостевой форме на чужом поле через 1 сезон.
Накануне состоялся матч первого тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» встречался с «Вест Хэмом». Игра завершилась со счетом 4:0.
Два гола в этой встрече записал на свой счет полузащитник Садио Мане. Он является единственным игроком «Ливерпуля», который забивает за команду в первом матче чемпионата на протяжении трех сезонов.
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— Premier League (@premierleague) 12 августа 2018 г.