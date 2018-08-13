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    Мане – единственный игрок «Ливерпуля», забивавший в первом матче чемпионата три года подряд

    Накануне состоялся матч первого тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» встречался с «Вест Хэмом». Игра завершилась со счетом 4:0.

    Два гола в этой встрече записал на свой счет полузащитник Садио Мане. Он является единственным игроком «Ливерпуля», который забивает за команду в первом матче чемпионата на протяжении трех сезонов.

    Источник: АПЛ

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    13.08.2018 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 13 августа 2018, 11:16

      Мне вот интересно, кого интересуют подобные рекорды? из серии: единственный игрок клуба который забивает 6 матчей подряд в гостевой форме на чужом поле через 1 сезон.

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > ARTHUR19 13 августа 2018, 12:10

      Ну надо же им о чем то п....ить..))

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