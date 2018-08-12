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    Игру «Спартак» – ПАОК обслужит французская бригада арбитров во главе с Буке

    Стали известны арбитры, которые будут работать на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак»ПАОК.

    Встречу обслужит бригада из Франции, возглавляемая Рудди Буке. На линиях ему будут помогать Жюльен Паселли и Гийом Дебар. Четвертый судья – Жером Мигелгорри.

    Матч «Спартак» – ПАОК состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» во вторник, 14 августа. Начало – в 20.30 по московскому времени. В первой игре московская команда уступила со счетом 2:3.

    Источник: УЕФА

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    12.08.2018 13:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 12 августа 2018, 19:00

      Пусть изучит игру с Анжи и сделает выводы.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 18:47

      лишь бы не косячил и был незаметным а так он пусть будет из любой страны.

      3
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 августа 2018, 16:28

      Надеюсь, что это не такой судья, который судил матч коней с Енисеем.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 16:20

      Главное что бы судья не делал грубых ошибок.

      6
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 августа 2018, 13:21

      Судьи не важны, важен только итоговый результат!!! И он должен быть положительным для нашей команды!

      7
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