Игру «Спартак» – ПАОК обслужит французская бригада арбитров во главе с Буке

Стали известны арбитры, которые будут работать на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК.

Встречу обслужит бригада из Франции, возглавляемая Рудди Буке. На линиях ему будут помогать Жюльен Паселли и Гийом Дебар. Четвертый судья – Жером Мигелгорри.

Матч «Спартак» – ПАОК состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» во вторник, 14 августа. Начало – в 20.30 по московскому времени. В первой игре московская команда уступила со счетом 2:3.