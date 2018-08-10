Кепа будет играть в «Челси» под первым номером

Вот и прекрасно! По мне так, основной Кипер Должен быть 1ым номером! Аррисабалага сделает так что бы все забыли про Куртуа!
Стал известен игровой номер нового голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. Испанец будет выступать под цифрой «1». Ее вратарю отдал новый партнер Вилли Кабальеро.
Аргентинец взял себе 13-й номер. За Кепу британцы заплатили 80 миллионов евро, сделав его самым дорогим голкипером в истории.
«Челси» стартует в АПЛ завтра, 11 августа.
«Челси» отдал 80 миллионов за парня, которого вы не знаете