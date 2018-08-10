Кепа будет играть в «Челси» под первым номером

Стал известен игровой номер нового голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. Испанец будет выступать под цифрой «1». Ее вратарю отдал новый партнер Вилли Кабальеро.

Аргентинец взял себе 13-й номер. За Кепу британцы заплатили 80 миллионов евро, сделав его самым дорогим голкипером в истории.

«Челси» стартует в АПЛ завтра, 11 августа.

«Челси» отдал 80 миллионов за парня, которого вы не знаете