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    Кепа будет играть в «Челси» под первым номером

    Стал известен игровой номер нового голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. Испанец будет выступать под цифрой «1». Ее вратарю отдал новый партнер Вилли Кабальеро.

    Аргентинец взял себе 13-й номер. За Кепу британцы заплатили 80 миллионов евро, сделав его самым дорогим голкипером в истории.

    «Челси» стартует в АПЛ завтра, 11 августа.

    «Челси» отдал 80 миллионов за парня, которого вы не знаете

    Источник: ФК «Челси»

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    10.08.2018 20:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 10 августа 2018, 21:47

      Вот и прекрасно! По мне так, основной Кипер Должен быть 1ым номером! Аррисабалага сделает так что бы все забыли про Куртуа!

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