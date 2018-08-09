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  • Член правления ПАОКа: «Российским журналистам не стоило показывать fuck you греческим, возможно, пьяным фанатам»

Член правления ПАОКа: «Российским журналистам не стоило показывать fuck you греческим, возможно, пьяным фанатам»

9 августа 2018, 13:51
24

Член правления ПАОКа Любош Михел высказал свое мнение по поводу инцидента, случившегося перед матчем третьего квалификационного раунда со «Спартаком» (3:2).

Накануне игры фанаты греческой команды пытались прорваться в пресс-ложе. Они нанесли некоторым российским журналистам удары по лицу.

Позже в ПАОКе заявили, что один из представителей СМИ спровоцировал болельщиков неприличным жестом.

«Ни в рапорте делегата УЕФА, ни в полицейских рапортах ничего не зафиксировано. Не понимаю, почему российская пресса пишет, что в Салониках был ад, но никто не пишет, что была отличная игра, потрясающая атмосфера.

Журналистам не стоило провоцировать людей, возможно, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Тем более, показывать им fuck you. Должна же быть какая-то этика журналистская/ Мы не хотим особенно комментировать такие вещи, потому что через пару дней все забудется. А так – только нагнетать обстановку перед ответным матчем», – сказал Михел.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Спартак ПАОК Михел Любош
Комментарии (24)
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сапёр75
1533813111
Ты бы показал хоть одно фото или видео доказательство , что какой то журналист показывает средний палец бухому греку , вот тогда бы поверили )
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кузнецов артем
1533813290
Потрясающая атмосфера, когда на пенке светят лазером в лицо. Пытаются еще и журналистов сделать виноватыми. Просто ор
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84aivengo
1533814625
а что,греческие -неандертальцы ?? может поклоны им развешивать надо было ? надеюсь, уефа паок "обласкает" как нужно.... а то до нас только ****......ся
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Gek Dement
1533815335
"через пару дней все забудется" ... зная наших фанов... да да, приезжайте в Москву, все забудется. Не забудьте надеть атрибутику идя по улицам..)
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kykyi
1533817479
Журналюги забыли. что они не в Москве и не в телестудии. Это от туда они привыкли безнаказанно показывать всему миру ФАК. А оказалось, что они в Европе в "натуре", да еще и не среди политиков. Это отрезвляет.
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Viper for CSKA
1533817541
Кто-то ожидал других слов? Какие болельщики, такие и руководители клуба и президент( форменный псих и дегенерат). В Греции фанаты в принципе отбитые, ну а Паок вообще вне конкуренции. Была бы их воля, они бы свастику на эмблеме клуба изобразили. Единственное, на что остаётся надеяться - это зеркальная реакция от наших фанатов, причем не важно каких клубов. В таких вопросах важна солидарность, а дальше можно продолжать конкурировать между собой на здоровье.
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Полная Канистра
1533821617
ловко он отмазывается насрал наврал и в кусты
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Старикан
1533822297
Михел совсем о.х.у.е.л... пусть в Москву приедет и нашим журналистам в глаза эту херню скажет!
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OfaZavr
1533832266
сами себе противоречат. вначале сказал что с чего вдруг все пишут об этом инциденте который нигде не зафиксирован то есть намекая что его не было а потом говорит что российским журналистам не стоило показывать жесты намекая что нарвались сами то есть подтверждая что инцидент все таки был))
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zigbert
1533837702
По словам Михела:"все забудется" Ничего страшного нет ,не считая рукоприкладства.
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