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    Член правления ПАОКа: «Российским журналистам не стоило показывать fuck you греческим, возможно, пьяным фанатам»

    Член правления ПАОКа Любош Михел высказал свое мнение по поводу инцидента, случившегося перед матчем третьего квалификационного раунда со «Спартаком» (3:2).

    Накануне игры фанаты греческой команды пытались прорваться в пресс-ложе. Они нанесли некоторым российским журналистам удары по лицу.

    Позже в ПАОКе заявили, что один из представителей СМИ спровоцировал болельщиков неприличным жестом.

    «Ни в рапорте делегата УЕФА, ни в полицейских рапортах ничего не зафиксировано. Не понимаю, почему российская пресса пишет, что в Салониках был ад, но никто не пишет, что была отличная игра, потрясающая атмосфера.

    Журналистам не стоило провоцировать людей, возможно, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Тем более, показывать им fuck you. Должна же быть какая-то этика журналистская/ Мы не хотим особенно комментировать такие вещи, потому что через пару дней все забудется. А так – только нагнетать обстановку перед ответным матчем», – сказал Михел.

    Источник: Sport24

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    09.08.2018 13:51
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 13:42

      Не расстраивайся Любош.Мы вашим журналистам и болельщикам сначала по носопыркам настучим, а потом всем СМИ расскажем как вы факами дразнились.
      Долг платежом красен и Вам крысам ни куда не деться.

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 11 августа 2018, 13:20

      Если "фак" был получили по делу.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 9 августа 2018, 23:37

      Разве можно было ожидать другого ответа? Славные, пушистые, немножко пьяные болельщики чуть-чуть, совсем чуть-чуть, побили русских журналистов. Ну хотели прорваться в ложу, немножко добить, но не получилось ведь. Ничего страшного. Сами виноваты. Показали что-то, как сейчас модно говорить, с большой долей вероятности. А что в Салониках была потрясающая атмосфера, то это смотря для кого. В Москве тоже будет потрясающая атмосфера, главное чтобы она потрясла господина Михела, если он приедет. Посильнее потрясла.

      4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 21:01

      По словам Михела:"все забудется" Ничего страшного нет ,не считая рукоприкладства.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 19:31

      сами себе противоречат. вначале сказал что с чего вдруг все пишут об этом инциденте который нигде не зафиксирован то есть намекая что его не было а потом говорит что российским журналистам не стоило показывать жесты намекая что нарвались сами то есть подтверждая что инцидент все таки был))

      5
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 9 августа 2018, 18:55

      Вы прослушали выступление представителя греческого племени Тумба-Юмба.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 9 августа 2018, 17:09

      Пусть тоже ждут теплый прием,думаю Спартак им устроит!

      4
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 августа 2018, 16:44

      Михел совсем о.х.у.е.л... пусть в Москву приедет и нашим журналистам в глаза эту херню скажет!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 августа 2018, 16:33

      ловко он отмазывается насрал наврал и в кусты

      7
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 августа 2018, 15:25

      Кто-то ожидал других слов? Какие болельщики, такие и руководители клуба и президент( форменный псих и дегенерат). В Греции фанаты в принципе отбитые, ну а Паок вообще вне конкуренции. Была бы их воля, они бы свастику на эмблеме клуба изобразили. Единственное, на что остаётся надеяться - это зеркальная реакция от наших фанатов, причем не важно каких клубов. В таких вопросах важна солидарность, а дальше можно продолжать конкурировать между собой на здоровье.

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