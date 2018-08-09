Член правления ПАОКа: «Российским журналистам не стоило показывать fuck you греческим, возможно, пьяным фанатам»

Член правления ПАОКа Любош Михел высказал свое мнение по поводу инцидента, случившегося перед матчем третьего квалификационного раунда со «Спартаком» (3:2).

Накануне игры фанаты греческой команды пытались прорваться в пресс-ложе. Они нанесли некоторым российским журналистам удары по лицу.

Позже в ПАОКе заявили, что один из представителей СМИ спровоцировал болельщиков неприличным жестом.

«Ни в рапорте делегата УЕФА, ни в полицейских рапортах ничего не зафиксировано. Не понимаю, почему российская пресса пишет, что в Салониках был ад, но никто не пишет, что была отличная игра, потрясающая атмосфера.

Журналистам не стоило провоцировать людей, возможно, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Тем более, показывать им fuck you. Должна же быть какая-то этика журналистская/ Мы не хотим особенно комментировать такие вещи, потому что через пару дней все забудется. А так – только нагнетать обстановку перед ответным матчем», – сказал Михел.