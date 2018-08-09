УЕФА запросил у полиции информацию о нападении фанатов ПАОКа на российских журналистов

УЕФА запросил всю необходимую информацию у греческой полиции по поводу случившегося накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» (3:2).

Ранее стало известно, что фанаты греческого клуба пытались прорваться в пресс-ложе стадиона. Некоторые болельщики нанесли представителям СМИ удары по лицу. Позже ПАОК обвинил одного из российских журналистов в провокации.

«Делегат УЕФА был проинформирован об инциденте. Он запросил необходимую информацию у полиции, которая в данном случае является независимой стороной. И я уверен, что она не подтвердит обвинения, которые нам предъявляют.

Подчеркнем, что для нас безопасность всегда являлась основным приоритетом. И даже после незначительных инцидентов мы проводим анализ и предъявляем к себе более высокие требования на следующих матчах», – сообщили в пресс-службе ПАОКа.