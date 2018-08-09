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    УЕФА запросил у полиции информацию о нападении фанатов ПАОКа на российских журналистов

    УЕФА запросил всю необходимую информацию у греческой полиции по поводу случившегося накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК«Спартак» (3:2).

    Ранее стало известно, что фанаты греческого клуба пытались прорваться в пресс-ложе стадиона. Некоторые болельщики нанесли представителям СМИ удары по лицу. Позже ПАОК обвинил одного из российских журналистов в провокации.

    «Делегат УЕФА был проинформирован об инциденте. Он запросил необходимую информацию у полиции, которая в данном случае является независимой стороной. И я уверен, что она не подтвердит обвинения, которые нам предъявляют.

    Подчеркнем, что для нас безопасность всегда являлась основным приоритетом. И даже после незначительных инцидентов мы проводим анализ и предъявляем к себе более высокие требования на следующих матчах», – сообщили в пресс-службе ПАОКа.

    Источник: ТАСС

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    09.08.2018 13:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 13:59

      Очень интересно, а видео доказательством не является ?
      Может этим с ФИФА биноклями обзавестись.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 20:29

      Разобраться не мешало бы с этим инцидентом и виновных привлечь к ответственности. Иначе не избежать подобных случаев.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 19:26

      сам главное говорит что полиция независимая сторона но тут уверен что она ничего не подтвердит)) а ведь инцидент имел место быть.

      3
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 9 августа 2018, 19:00

      Неужто и у нас в России во время ответного матча тоже закроет глаза на нарушения и вместо нападавших будет забирать пострадавших и переписывать их данные?)
      И уж точно же не подтвердят ничего, ибо а что такого-то произошло, ведь так?

      3
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 9 августа 2018, 14:51

      Интересно, почему в рапорте делегата ничего не сказано про лазерные указки во время пенальти?

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 августа 2018, 14:02

      Эти функционеры из УЕФА такие же двуличные, как и греческая полиция...

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 9 августа 2018, 13:31

      "Он запросил необходимую информацию у полиции, которая в данном случае является независимой стороной. И я уверен, что она не подтвердит обвинения, которые нам предъявляют."
      Именно так всё и будет. Российским журналистам запретят посещать матчи ПАОКа и все в Европе будут счастливы. Особенно наши "православные братья" греки.
      O tempora, o mores!

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