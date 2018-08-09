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  • УЕФА запросил у полиции информацию о нападении фанатов ПАОКа на российских журналистов

УЕФА запросил у полиции информацию о нападении фанатов ПАОКа на российских журналистов

9 августа 2018, 13:17
7

УЕФА запросил всю необходимую информацию у греческой полиции по поводу случившегося накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК«Спартак» (3:2).

Ранее стало известно, что фанаты греческого клуба пытались прорваться в пресс-ложе стадиона. Некоторые болельщики нанесли представителям СМИ удары по лицу. Позже ПАОК обвинил одного из российских журналистов в провокации.

«Делегат УЕФА был проинформирован об инциденте. Он запросил необходимую информацию у полиции, которая в данном случае является независимой стороной. И я уверен, что она не подтвердит обвинения, которые нам предъявляют.

Подчеркнем, что для нас безопасность всегда являлась основным приоритетом. И даже после незначительных инцидентов мы проводим анализ и предъявляем к себе более высокие требования на следующих матчах», – сообщили в пресс-службе ПАОКа.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ПАОК Спартак
Комментарии (7)
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Eddyson
1533810718
"Он запросил необходимую информацию у полиции, которая в данном случае является независимой стороной. И я уверен, что она не подтвердит обвинения, которые нам предъявляют." Именно так всё и будет. Российским журналистам запретят посещать матчи ПАОКа и все в Европе будут счастливы. Особенно наши "православные братья" греки. O tempora, o mores!
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Старикан
1533812542
Эти функционеры из УЕФА такие же двуличные, как и греческая полиция...
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ZAITZEFF2011
1533815463
Интересно, почему в рапорте делегата ничего не сказано про лазерные указки во время пенальти?
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Blossiya
1533830408
Неужто и у нас в России во время ответного матча тоже закроет глаза на нарушения и вместо нападавших будет забирать пострадавших и переписывать их данные?) И уж точно же не подтвердят ничего, ибо а что такого-то произошло, ведь так?
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OfaZavr
1533832000
сам главное говорит что полиция независимая сторона но тут уверен что она ничего не подтвердит)) а ведь инцидент имел место быть.
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zigbert
1533835764
Разобраться не мешало бы с этим инцидентом и виновных привлечь к ответственности. Иначе не избежать подобных случаев.
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Мары
1533985184
Очень интересно, а видео доказательством не является ? Может этим с ФИФА биноклями обзавестись.
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