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    Заболотный получил приз за лучший гол «Зенита» в сезоне-2017/18

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный получил приз как автор лучшего гола команды, забитого в сезоне-2017/18.

    Болельщики петербуржцев признали лучшим мяч форварда в ворота «СКА-Хабаровск» (6:0) в 30-м туре РПЛ.

    Награду Заболотному вручил лучший бомбардир чемпионата филиалов «Газпром»-Академии девятилетний Матвей Лабадаев.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.08.2018 18:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +44

      BallWer 7 августа 2018, 23:58

      Для не понимающих, болельщики зенита, так троллят заболотного.))) Сам лично читал комменты в их группе. pPS поржал знатно))

      -1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 7 августа 2018, 22:24

      Ну спасибо! Ну насмешили! Давненько так не смеялся. После такого, разные "Петросяны" отдыхают со своими шуточками.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 августа 2018, 21:43

      стеб какой то однозначно..
      сколько человек то выбирало?? пять укурков?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 августа 2018, 21:29

      Все поржали))Болотный и приз))Скоро поедет пердив радовать своими бомбардирскими способностями

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2018, 20:28

      да насрать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 августа 2018, 20:27

      Абсурдно даже сравнивать два этих гола:

      снайперский выстрел, ювелирный по исполнению VS бревно успело подставить свои корни под прострел.

      6
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      Рейтинг: +118

      clozzi 7 августа 2018, 19:54

      ВГИК рулит:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 7 августа 2018, 19:42

      Просто стёб)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 7 августа 2018, 19:32

      А лучший гол был у Ивановича в ЛЕ,когда он Реал Сосьедаду ножницами в падении через себя забил

      12
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 7 августа 2018, 19:29

      Мне кажется,что это не выбор болельщиков.... Никто в здравом уме замыкание простерела в пустые ворота,да ещё и Забалотным(!), не поставил бы на 1-е место. Скорее всего в клубе какие-то свои мутки. Уже сколько раз замечал какую-то хрень то с назначением игрока месяца,то голом месяца. В общем какая-то ерунда происходит

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