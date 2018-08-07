Заболотный получил приз за лучший гол «Зенита» в сезоне-2017/18

Для не понимающих, болельщики зенита, так троллят заболотного.))) Сам лично читал комменты в их группе. pPS поржал знатно))
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный получил приз как автор лучшего гола команды, забитого в сезоне-2017/18.
Болельщики петербуржцев признали лучшим мяч форварда в ворота «СКА-Хабаровск» (6:0) в 30-м туре РПЛ.
Награду Заболотному вручил лучший бомбардир чемпионата филиалов «Газпром»-Академии девятилетний Матвей Лабадаев.
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— FC Zenit in English (@fczenit_en) 7 июня 2018 г.