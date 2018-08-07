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    Клопп: «Хендерсон? У меня по нему нет сомнений»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о роли полузащитника Джордана Хендерсона в команде.

    «Хендо очень важен для нас не только как игрок, но и как человек, как лидер.

    В команде должно быть минимум три таких игрока, как Хендо и Милнер, чтобы создать особую атмосферу. Нет никаких сомнений по Хендерсону. Мне не нужны были доказательства от него на ЧМ или в последнем сезоне», – сказал Клопп.

    Источник: Liverpool Echo

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    07.08.2018 01:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 7 августа 2018, 19:07

      на ЧМ выглядел очень неубедительно.да и в АПЛ прошлый сезон несколько матчей откровенно проваливал.лидерских качеств ему не хватает все же..но Клопп за своих-стеною стоит.это вызывает уважение.

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