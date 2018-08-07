Клопп: «Хендерсон? У меня по нему нет сомнений»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о роли полузащитника Джордана Хендерсона в команде.

«Хендо очень важен для нас не только как игрок, но и как человек, как лидер.

В команде должно быть минимум три таких игрока, как Хендо и Милнер, чтобы создать особую атмосферу. Нет никаких сомнений по Хендерсону. Мне не нужны были доказательства от него на ЧМ или в последнем сезоне», – сказал Клопп.