«Реал» презентовал третий комплект формы. Он кораллового цвета

«Реал» презентовал третий комплект формы на сезон-2018/19. Он выполнен в коралловом цвете.

Ранее прошла презентация первых двух комплектов. Домашняя форма выполнена в белом цвете с черными полосками, гостевая – в черном цвете с серыми полосками.