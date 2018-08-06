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    «Реал» презентовал третий комплект формы. Он кораллового цвета

    «Реал» презентовал третий комплект формы на сезон-2018/19. Он выполнен в коралловом цвете.

    Ранее прошла презентация первых двух комплектов. Домашняя форма выполнена в белом цвете с черными полосками, гостевая – в черном цвете с серыми полосками.

    Источник: ФК «Реал»

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    06.08.2018 22:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 7 августа 2018, 08:46

      Надо ввести табу на чёрный цвет формы. Это не подиум, это реально некрасиво, не празднично. Чёрными могут быть из элементов формы только траурные повязки, надеваемые по особому соглашению и классические бутсы (вот для них бы нужно на праздничные цвета наложить табу, нужно чтить традиции относительно формы, хотя бы примерно, как чтит их Уимблтон). И номера маек футболистов основного состава не должны быть больше 23-го номера, исходя из нынешних реалий иметь 2 равноценных состава, ведь это футбол, но не американский.

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 6 августа 2018, 23:15

      гаже, чем конский второй комплект - тёлочья розовенькая фуксия, или как там называется этот мразотный цвет, ещё ничего не придумали....

      -2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 августа 2018, 23:11

      Моднячий футболер)

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 6 августа 2018, 22:47

      Красивый цвет

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