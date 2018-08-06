«Реал» презентовал третий комплект формы. Он кораллового цвета

Надо ввести табу на чёрный цвет формы. Это не подиум, это реально некрасиво, не празднично. Чёрными могут быть из элементов формы только траурные повязки, надеваемые по особому соглашению и классические бутсы (вот для них бы нужно на праздничные цвета наложить табу, нужно чтить традиции относительно формы, хотя бы примерно, как чтит их Уимблтон). И номера маек футболистов основного состава не должны быть больше 23-го номера, исходя из нынешних реалий иметь 2 равноценных состава, ведь это футбол, но не американский.
«Реал» презентовал третий комплект формы на сезон-2018/19. Он выполнен в коралловом цвете.
Ранее прошла презентация первых двух комплектов. Домашняя форма выполнена в белом цвете с черными полосками, гостевая – в черном цвете с серыми полосками.
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— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 6 августа 2018 г.