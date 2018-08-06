Моуринью – о предсезонном сборе: «Наконец-то, все закончено. Все футболисты показали себя блестяще»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги предсезонного сбора команды.

«Наконец-то, все закончено. Наконец-то, сложная предсезонная подготовка осталась позади.

Еще раз скажу, что все наши футболисты показали себя блестяще в ней. Они не могли бы сделать лучше, чем то, что они сделали. Это фантастический опыт для наших игроков», – сказал Моуринью.

В заключительном товарищеском матче перед стартом сезона «Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» со счетом 0:1.