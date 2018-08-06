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    Моуринью – о предсезонном сборе: «Наконец-то, все закончено. Все футболисты показали себя блестяще»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги предсезонного сбора команды.

    «Наконец-то, все закончено. Наконец-то, сложная предсезонная подготовка осталась позади.

    Еще раз скажу, что все наши футболисты показали себя блестяще в ней. Они не могли бы сделать лучше, чем то, что они сделали. Это фантастический опыт для наших игроков», – сказал Моуринью.

    В заключительном товарищеском матче перед стартом сезона «Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» со счетом 0:1.

    Источник: Skysports

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    06.08.2018 09:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 6 августа 2018, 13:58

      Отлично! ударили по воротам раза 4 за весь турнир и товарищеские матчи. БЛЕСТЯЩЕ. Ждем по 2-3 удара в матче в предстоящем сезоне апл, не зря ж тренировались.. эх, моур гробит великий МЮ

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 августа 2018, 13:10

      Особенно Марсьяль и Погба.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 августа 2018, 12:05

      Так сказал, как-будто сезон уже закончился..

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