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«Локомотив» может провести один из матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

6 августа 2018, 00:13
8

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что его клуб допускает возможность проведения матча группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Это позволит москвичам собрать больше зрителей.

«Мы совершаем трансферы с прицелом на Лигу чемпионов. Это очень важный турнир и для нас, и для болельщиков. Но мы точно так же уделяем большое внимание чемпионату и Кубку России.

У нас была идея сыграть в роскошных «Лужниках» в Лиге чемпионов, если попадeтся большой гранд, такой как «МЮ» или «Ливерпуль». На одну игру мы бы, конечно, хотели бы собрать «Лужники», это было бы замечательно», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» – чемпион России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив
Комментарии (8)
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vladik12
1533503715
Хотят срубить побольше лаве на любителях футбола. Ну и ладно. Ничего постыдного в этом нет. Клубы должны зарабатывать.
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prezent2017
1533519438
С такой игрой скоро и пять тыщ не соберется.
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КЭТиК
1533522707
Для Локомотива и Септик - гранд.
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Рубик Докоян
1533528328
"Илья Геркус рассказал, что его клуб" и далее по тексту... Он наёмный сотрудник клуба, а не владелец его. А что касается идеи, если на "Петровиче" вмещающем 22т. зрителей аренда на матч стоила в прошлом году 4 млн. р для "Тосно", то сколько же " Лужники" будут стоить и будет ли там аншлаг ?
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тщмек 19
1533536901
с такой организацией, как в Луже, ходить туда мазохизм. Чемпионат мира кончился, и они снова считают, что болельщики - быдло.
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OfaZavr
1533538656
если такая идея стоит того то почему бы и нет, лишь бы цены сильно не загибали.
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zigbert
1533626751
Конечно если будет полный стадион ,то все окупится. А так аренда будет совсем не дешевая.
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