«Локомотив» может провести один из матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

Конечно если будет полный стадион ,то все окупится. А так аренда будет совсем не дешевая.
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что его клуб допускает возможность проведения матча группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Это позволит москвичам собрать больше зрителей.
«Мы совершаем трансферы с прицелом на Лигу чемпионов. Это очень важный турнир и для нас, и для болельщиков. Но мы точно так же уделяем большое внимание чемпионату и Кубку России.
У нас была идея сыграть в роскошных «Лужниках» в Лиге чемпионов, если попадeтся большой гранд, такой как «МЮ» или «Ливерпуль». На одну игру мы бы, конечно, хотели бы собрать «Лужники», это было бы замечательно», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».
«Локомотив» – чемпион России.