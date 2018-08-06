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    «Локомотив» может провести один из матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что его клуб допускает возможность проведения матча группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Это позволит москвичам собрать больше зрителей.

    «Мы совершаем трансферы с прицелом на Лигу чемпионов. Это очень важный турнир и для нас, и для болельщиков. Но мы точно так же уделяем большое внимание чемпионату и Кубку России.

    У нас была идея сыграть в роскошных «Лужниках» в Лиге чемпионов, если попадeтся большой гранд, такой как «МЮ» или «Ливерпуль». На одну игру мы бы, конечно, хотели бы собрать «Лужники», это было бы замечательно», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

    «Локомотив» – чемпион России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 00:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 10:25

      Конечно если будет полный стадион ,то все окупится. А так аренда будет совсем не дешевая.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 09:57

      если такая идея стоит того то почему бы и нет, лишь бы цены сильно не загибали.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 6 августа 2018, 09:28

      с такой организацией, как в Луже, ходить туда мазохизм. Чемпионат мира кончился, и они снова считают, что болельщики - быдло.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 07:05

      "Илья Геркус рассказал, что его клуб" и далее по тексту... Он наёмный сотрудник клуба, а не владелец его. А что касается идеи, если на "Петровиче" вмещающем 22т. зрителей аренда на матч стоила в прошлом году 4 млн. р для "Тосно", то сколько же " Лужники" будут стоить и будет ли там аншлаг ?

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 6 августа 2018, 05:31

      Для Локомотива и Септик - гранд.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 августа 2018, 04:37

      С такой игрой скоро и пять тыщ не соберется.

      0
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 6 августа 2018, 00:15

      Хотят срубить побольше лаве на любителях футбола.
      Ну и ладно. Ничего постыдного в этом нет. Клубы должны зарабатывать.

      3
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > vladik12 6 августа 2018, 01:31

      Скорее хотят предоставить возможность большему количеству фанатов сходить на такой матч. Аренда лужи достаточно дорогая и Локомотив может не то, что не выиграть по деньгам, а даже проиграть. Но оно того стоит и это очень хорошая идея.

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