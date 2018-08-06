«Локомотив» может провести один из матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что его клуб допускает возможность проведения матча группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Это позволит москвичам собрать больше зрителей.

«Мы совершаем трансферы с прицелом на Лигу чемпионов. Это очень важный турнир и для нас, и для болельщиков. Но мы точно так же уделяем большое внимание чемпионату и Кубку России.

У нас была идея сыграть в роскошных «Лужниках» в Лиге чемпионов, если попадeтся большой гранд, такой как «МЮ» или «Ливерпуль». На одну игру мы бы, конечно, хотели бы собрать «Лужники», это было бы замечательно», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» – чемпион России.