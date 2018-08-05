Мещеряков: «ЧМ-2018 сломал «Локомотиву» подготовку к сезону»

А вот это не надо было говорить. Игроки Национальных сборных команд ехали с другой половины шарика. И не стонут. Мы же играли дома, и перелёты "на ЧМ" и "из ЧМа" нам не грозили. А провести подготовку для сборников "Локо" и остальных слабо. Много надо ума, что бы составить программу для разных групп в команде "Локомотив"?
Складывается впечатление, что "у паравоза мало пара".
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился наблюдениями после матча со «Спартаком» (0:0). Мещеряков остался доволен прогрессом в игре у команды.
«Игра была абсолютно равной, были моменты у обеих команд. Но главное, на мой взгляд, не очки, а то, что команда начинает приобретать себя, входить в чемпионат. Если смотреть на игру с «Уфой» (0:0) и сегодня во втором тайме, то это будут две разные команды. Моменты есть, нужно забить и пойдет. Главное, показывать игру, чтобы ребята вошли в форму.
К сожалению, чемпионат мира немного сломал нам и другим командам подготовку к сезону», – сказал Мещеряков.