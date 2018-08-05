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Мещеряков: «ЧМ-2018 сломал «Локомотиву» подготовку к сезону»

5 августа 2018, 07:11
8

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился наблюдениями после матча со «Спартаком» (0:0). Мещеряков остался доволен прогрессом в игре у команды.

«Игра была абсолютно равной, были моменты у обеих команд. Но главное, на мой взгляд, не очки, а то, что команда начинает приобретать себя, входить в чемпионат. Если смотреть на игру с «Уфой» (0:0) и сегодня во втором тайме, то это будут две разные команды. Моменты есть, нужно забить и пойдет. Главное, показывать игру, чтобы ребята вошли в форму.

К сожалению, чемпионат мира немного сломал нам и другим командам подготовку к сезону», – сказал Мещеряков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (8)
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himik2-62
1533454172
сломал у кого игроки сломались и играли весь чм.к паровозам это как бы не относится.С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
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Zenmaster
1533457176
Что за бред ??? ЧМ И БЫЛ ДЛЯ МНОГИХ ПОДГОТОВКОЙ К СЕЗОНУ !!!
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OfaZavr
1533457943
да ладно уж вам, другие клубы в похожей ситуации и ничего.
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тщмек 19
1533459844
Два ляма долларов не компенсируют?
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Yev
1533463427
Неужели ещё не поняли, что как только в клубе начинают заявлять что кто-то помешал им выиграть: ЧМ, судьи, календарь и т.д, то в клубе назревают серьёзные проблемы, которые пытаются чем угодно оправдать. Чемпионат мира был только для Локо, а другие команды значит сумели подготовиться? Странная логика.
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Полная Канистра
1533464554
так не надо было отправлять своих сборную готовились у себя там на базе и все дела и вообще нюни мужик распустил
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+50/-50
1533473839
А вот это не надо было говорить. Игроки Национальных сборных команд ехали с другой половины шарика. И не стонут. Мы же играли дома, и перелёты "на ЧМ" и "из ЧМа" нам не грозили. А провести подготовку для сборников "Локо" и остальных слабо. Много надо ума, что бы составить программу для разных групп в команде "Локомотив"? Складывается впечатление, что "у паравоза мало пара".
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