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    Мещеряков: «ЧМ-2018 сломал «Локомотиву» подготовку к сезону»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился наблюдениями после матча со «Спартаком» (0:0). Мещеряков остался доволен прогрессом в игре у команды.

    «Игра была абсолютно равной, были моменты у обеих команд. Но главное, на мой взгляд, не очки, а то, что команда начинает приобретать себя, входить в чемпионат. Если смотреть на игру с «Уфой» (0:0) и сегодня во втором тайме, то это будут две разные команды. Моменты есть, нужно забить и пойдет. Главное, показывать игру, чтобы ребята вошли в форму.

    К сожалению, чемпионат мира немного сломал нам и другим командам подготовку к сезону», – сказал Мещеряков.

    Источник: Р-Спорт

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    05.08.2018 07:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 августа 2018, 15:57

      А вот это не надо было говорить. Игроки Национальных сборных команд ехали с другой половины шарика. И не стонут. Мы же играли дома, и перелёты "на ЧМ" и "из ЧМа" нам не грозили. А провести подготовку для сборников "Локо" и остальных слабо. Много надо ума, что бы составить программу для разных групп в команде "Локомотив"?
      Складывается впечатление, что "у паравоза мало пара".

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 августа 2018, 13:22

      так не надо было отправлять своих сборную готовились у себя там на базе и все дела и вообще нюни мужик распустил

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 августа 2018, 13:03

      Неужели ещё не поняли, что как только в клубе начинают заявлять что кто-то помешал им выиграть: ЧМ, судьи, календарь и т.д, то в клубе назревают серьёзные проблемы, которые пытаются чем угодно оправдать. Чемпионат мира был только для Локо, а другие команды значит сумели подготовиться? Странная логика.

      0
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      Рейтинг: +13

      Deadscream1 > Yev 5 августа 2018, 15:42

      Чемпионат мира был только для Локо, а другие команды значит сумели подготовиться? Странная логика.
      Странная логика у тебя, ты читал вообще пост или только заголовок ?
      К сожалению, чемпионат мира немного сломал нам и другим командам подготовку к сезону», – сказал Мещеряков.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 августа 2018, 12:04

      Два ляма долларов не компенсируют?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 11:32

      да ладно уж вам, другие клубы в похожей ситуации и ничего.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 августа 2018, 11:19

      Что за бред ??? ЧМ И БЫЛ ДЛЯ МНОГИХ ПОДГОТОВКОЙ К СЕЗОНУ !!!

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 5 августа 2018, 10:29

      сломал у кого игроки сломались и играли весь чм.к паровозам это как бы не относится.С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

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