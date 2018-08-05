Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гилерме: «Нужно снова доказывать, что «Локомотив» – лучший»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги домашнего матча 2-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0). Голкипер подчеркнул, что его команда должна больше играть в атаку.

    – Игра была тяжелой. Особенно первые 30 минут, соперник создал много моментов. Нам не хватало концентрации. Потом удалось выровнять игру. «Спартак» – хорошая команда, где много опытных и качественных футболистов.

    – Почему «Локо» никак не может забить?

    – Все нормально, мы уверены в себе. Те, кто действует в середине поля, должны больше атаковать, играть ближе к штрафной. Но сейчас только начало чемпионата, у нас будет время все исправить. Все хотят стать чемпионами, мы должны держать высокий уровень. Наше чемпионство осталось в прошлом, нужно снова доказывать, что «Локо» – лучший.

    – Вы столько спасений совершили. Какой был самый опасный момент?

    – Удар Промеса. Удивился, что он так слабо пробил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2018 06:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 11:30

      только благодаря Гилерме и слаженной игре в обороне Локо удалось не пропустить, ну а Промес да мог бы пробить и получше и посильнее)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 5 августа 2018, 11:13

      Гилерме не сделал ни одной ошибки и был просто великолепен.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33521

      oyabun 5 августа 2018, 08:40

      По крайней мере сам Гилерме вчера точно был лучший на поле.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar > oyabun 5 августа 2018, 08:56

      Гилерме и Фернандеш

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11