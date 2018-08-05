Гилерме: «Нужно снова доказывать, что «Локомотив» – лучший»

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги домашнего матча 2-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0). Голкипер подчеркнул, что его команда должна больше играть в атаку.

– Игра была тяжелой. Особенно первые 30 минут, соперник создал много моментов. Нам не хватало концентрации. Потом удалось выровнять игру. «Спартак» – хорошая команда, где много опытных и качественных футболистов.

– Почему «Локо» никак не может забить?

– Все нормально, мы уверены в себе. Те, кто действует в середине поля, должны больше атаковать, играть ближе к штрафной. Но сейчас только начало чемпионата, у нас будет время все исправить. Все хотят стать чемпионами, мы должны держать высокий уровень. Наше чемпионство осталось в прошлом, нужно снова доказывать, что «Локо» – лучший.

– Вы столько спасений совершили. Какой был самый опасный момент?

– Удар Промеса. Удивился, что он так слабо пробил.