Фернандо: «Вернблум может сыграть против «Спартака» в ЛЧ? Круто!»

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился ожиданиями от предстоящего выступления в Лиге чемпионов.

Красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде турнира против ПАОКа.

– Видел матч «Базеля» и ПАОКа. Греки быстро забили мяч, и сопернику пришлось раскрываться. «Базель» оставлял много свободного места в обороне, и ПАОК этим воспользовался. Хорошая команда. Но мы готовы к матчу на выезде, хотим вернуться с хорошим результатом.

– Знаете, что против вас может сыграть Вернблум?

– Да? Круто!