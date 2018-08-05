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    Фернандо: «Вернблум может сыграть против «Спартака» в ЛЧ? Круто!»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился ожиданиями от предстоящего выступления в Лиге чемпионов.

    Красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде турнира против ПАОКа.

    – Видел матч «Базеля» и ПАОКа. Греки быстро забили мяч, и сопернику пришлось раскрываться. «Базель» оставлял много свободного места в обороне, и ПАОК этим воспользовался. Хорошая команда. Но мы готовы к матчу на выезде, хотим вернуться с хорошим результатом.

    – Знаете, что против вас может сыграть Вернблум?

    – Да? Круто!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2018 00:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 10:58

      да куда уж круче, просто мечтаем снова увидеть Вернблума, этого "приятного" игрока))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 10:44

      Теперь всем придется одевать шлемы и усиленные щитки.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 08:11

      Но Фернандо это не шокирует
      А наоборот, дополнительно мотивирует.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2018, 01:33

      Впервые придётся болеть против Понтуса... :-((( Красно-белые всё-таки наши! И клубные пристрастия по боку!

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