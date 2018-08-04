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    Мората: «Я хочу остаться в «Челси»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората заявил, что не планирует покидать лондонский клуб.

    «В первый день перед началом сезона я разговаривал с руководством и сказал, что хочу остаться в «Челси».

    Они сказали мне: «Мы очень доверяем тебе и хотим, чтобы ты тоже остался. Так что все идеально», – сказал Мората.

    Мората выступает за «Челси» с лета 2017 года. Действующий контракт испанца рассчитан до середины 2022 года.

    Источник: Skysports

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    04.08.2018 01:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +214

      Yurini 4 августа 2018, 12:49

      Может при Сарри у него и получится хотя бы 20 голов за сезон положить и повысить своё КПД! Хорошо что на всякий случай есть Жиру!

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 4 августа 2018, 12:36

      блин, хорош поганить классный клуб своим присутствием, а? за поражение с Арсеналом тебе ваще надо бы оторвать кой чего (сорри)...и так ни фига не забивают. Как сказала моя дочь: что Мозес что Морато - патетичный футбол!....где нормальные играющие парни...ладно Мозес, с такой внешностью достаточно просто быть (хотя может уж тогда вообще Наоми Кэмпбелл выпустить, толку будет столько же, ибо 4 мяча за полгода два из которых по пенальти забьет и она). Но двух игроков на поле, которые типа пришли отметиться быть не должно...забивать то кто-то должен уже))))

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 августа 2018, 11:41

      чем они думают?!!!

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 4 августа 2018, 03:18

      No, please, God, no!

      Номер хотя бы смени...

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