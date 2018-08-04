Мората: «Я хочу остаться в «Челси»

Может при Сарри у него и получится хотя бы 20 голов за сезон положить и повысить своё КПД! Хорошо что на всякий случай есть Жиру!
Нападающий «Челси» Альваро Мората заявил, что не планирует покидать лондонский клуб.
«В первый день перед началом сезона я разговаривал с руководством и сказал, что хочу остаться в «Челси».
Они сказали мне: «Мы очень доверяем тебе и хотим, чтобы ты тоже остался. Так что все идеально», – сказал Мората.
Мората выступает за «Челси» с лета 2017 года. Действующий контракт испанца рассчитан до середины 2022 года.