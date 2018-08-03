«Аль-Наср» официально представил Ахмеда Мусу

еще один погнался за баблом глупо с его стороны вроде неплохо сыграл на ЧМ мог бы и в Европе еще попылить
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» снял проморолик, в котором представил новичка клуба Ахмеда Мусу.
Контракт между сторонами рассчитан на 4 года. Клуб из Саудовской Аравии заплатит за нигерийца 14,8 миллиона фунтов стерлингов. С учетом различных бонусов данная сумма может возрасти до 25 миллионов.
Зарплата Мусы в «Аль-Нассре» не сообщается, но, по информации источника, он станет самым высокооплачиваемым нигерийским игроком в истории.
Ahmed Musa ... pic.twitter.com/DJlZJnEl7z— AlNassr FC (@AlNassrSaudiFCe) 2 августа 2018 г.