«Аль-Наср» официально представил Ахмеда Мусу

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» снял проморолик, в котором представил новичка клуба Ахмеда Мусу.

Контракт между сторонами рассчитан на 4 года. Клуб из Саудовской Аравии заплатит за нигерийца 14,8 миллиона фунтов стерлингов. С учетом различных бонусов данная сумма может возрасти до 25 миллионов.

Зарплата Мусы в «Аль-Нассре» не сообщается, но, по информации источника, он станет самым высокооплачиваемым нигерийским игроком в истории.