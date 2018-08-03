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    «Аль-Наср» официально представил Ахмеда Мусу

    Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» снял проморолик, в котором представил новичка клуба Ахмеда Мусу.

    Контракт между сторонами рассчитан на 4 года. Клуб из Саудовской Аравии заплатит за нигерийца 14,8 миллиона фунтов стерлингов. С учетом различных бонусов данная сумма может возрасти до 25 миллионов.

    Зарплата Мусы в «Аль-Нассре» не сообщается, но, по информации источника, он станет самым высокооплачиваемым нигерийским игроком в истории.

    Источник: Twitter

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    03.08.2018 06:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 августа 2018, 09:12

      еще один погнался за баблом глупо с его стороны вроде неплохо сыграл на ЧМ мог бы и в Европе еще попылить

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 07:44

      Адекватная сумма, а ранее писали про 45 лямов. Парень хорошо заработает по "личке" и ещё будет время вернуться в большой футбол.

      2
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      Рейтинг: +536

      19831170 3 августа 2018, 07:02

      Удачи Ахмедка! ЦСКА тебя сделал.

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > 19831170 3 августа 2018, 08:52

      Папа зулус его сделал, цска только эксплуатировал.

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