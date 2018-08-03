Мещеряков: «Локомотив» – «Спартак» – один из матчей чемпионата страны, не более того»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал выделять предстоящее дерби со «Спартаком» на фоне остальных матчей своей команды в сезоне.

«Это один из матчей чемпионата страны, не более того. На 5 августа у нас намечен спортивный праздник в Парке победы, включающий в себя забег.

Но матчу со «Спартаком» мы придаем такое же значение, как и к остальным играм «Локомотива» в чемпионате. Независимо от даты мы просто хотим победить, показать зрителям качественный футбол и завоевать три очка», – сказал Мещеряков.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» пройдет в субботу, 4 августа, в 19:00 по московскому времени.