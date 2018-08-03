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    Мещеряков: «Локомотив» – «Спартак» – один из матчей чемпионата страны, не более того»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал выделять предстоящее дерби со «Спартаком» на фоне остальных матчей своей команды в сезоне.

    «Это один из матчей чемпионата страны, не более того. На 5 августа у нас намечен спортивный праздник в Парке победы, включающий в себя забег.

    Но матчу со «Спартаком» мы придаем такое же значение, как и к остальным играм «Локомотива» в чемпионате. Независимо от даты мы просто хотим победить, показать зрителям качественный футбол и завоевать три очка», – сказал Мещеряков.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» пройдет в субботу, 4 августа, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    03.08.2018 06:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 16:46

      Рядовым этот матч никак не назовешь.

      4
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 3 августа 2018, 16:36

      Конечно это не Спартак - ЦСКА, и даже не Спартак - Динамо, вот только когда Локо выигрывает - то, это дерби, принципиальная игра, ого-го, молодцы. А если проигрывает - то, это просто один из матчей, ничего особенного. По мне так ничего особенного, просто очень "смотрибельный" матч, с прошлогодним подтекстом суперкубка и матча первого круга.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 августа 2018, 13:06

      как не крути это не рядовой а самый интересный матч будет и по количеству зрителей по любому этот матч соберёт больше чем другие пары 2 тура

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 августа 2018, 12:23

      А вот пожалуй соглашусь с Мещеряковым.За этот матч больше 3-х очков всё равно не дадут.Повышает ажиотаж только понимание, что это дерби, в котором всем хочется выглядеть на коне (в смысле не на ЦСКА).Опять же защита титула со стороны Локо и поползновение на титул со стороны Спартака.А так очередной тур.Не более.

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 августа 2018, 12:12

      Не согласен, по моему этот матч выделяется из остальных и должен быть интересным, буду смотреть...

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 11:23

      дерби есть дерби, этот статус всегда выше чем у обычных матчей.

      6
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 3 августа 2018, 11:07

      Мещеряков-один из болтунов,не более того .

      5
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > spartach n1 3 августа 2018, 12:55

      Сережа, но за его "болтовню" ( у них это называется PR менеджер) его в прессе называют "паразитом" на теле РЖД. Там через госконтракты обогатилось уже много его друзей. Какой такой футбол, если все думы заняты как ( а на PR РЖД ежегодно тратит до миллиарда рублей) распределить деньги в нужные карманы?

      5
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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 3 августа 2018, 09:03

      И то верно, подумаешь - Локомотив

      8
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 августа 2018, 08:17

      Это не только один из матчей, это еще красивая вывеска! Будем смотреть!

      3
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