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  • Мещеряков: «Локомотив» – «Спартак» – один из матчей чемпионата страны, не более того»

Мещеряков: «Локомотив» – «Спартак» – один из матчей чемпионата страны, не более того»

3 августа 2018, 06:19
10

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал выделять предстоящее дерби со «Спартаком» на фоне остальных матчей своей команды в сезоне.

«Это один из матчей чемпионата страны, не более того. На 5 августа у нас намечен спортивный праздник в Парке победы, включающий в себя забег.

Но матчу со «Спартаком» мы придаем такое же значение, как и к остальным играм «Локомотива» в чемпионате. Независимо от даты мы просто хотим победить, показать зрителям качественный футбол и завоевать три очка», – сказал Мещеряков.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» пройдет в субботу, 4 августа, в 19:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (10)
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bzfar
1533273470
Это не только один из матчей, это еще красивая вывеска! Будем смотреть!
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Дядя Серёжа
1533276234
И то верно, подумаешь - Локомотив
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spartach n1
1533283627
Мещеряков-один из болтунов,не более того .
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OfaZavr
1533284589
дерби есть дерби, этот статус всегда выше чем у обычных матчей.
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Zubo
1533287529
Не согласен, по моему этот матч выделяется из остальных и должен быть интересным, буду смотреть...
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Мары
1533288224
А вот пожалуй соглашусь с Мещеряковым.За этот матч больше 3-х очков всё равно не дадут.Повышает ажиотаж только понимание, что это дерби, в котором всем хочется выглядеть на коне (в смысле не на ЦСКА).Опять же защита титула со стороны Локо и поползновение на титул со стороны Спартака.А так очередной тур.Не более.
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Полная Канистра
1533290805
как не крути это не рядовой а самый интересный матч будет и по количеству зрителей по любому этот матч соберёт больше чем другие пары 2 тура
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мы_не_рабы
1533303412
Конечно это не Спартак - ЦСКА, и даже не Спартак - Динамо, вот только когда Локо выигрывает - то, это дерби, принципиальная игра, ого-го, молодцы. А если проигрывает - то, это просто один из матчей, ничего особенного. По мне так ничего особенного, просто очень "смотрибельный" матч, с прошлогодним подтекстом суперкубка и матча первого круга.
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zigbert
1533304010
Рядовым этот матч никак не назовешь.
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