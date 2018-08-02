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    Кокорин прокомментировал свое фото с Дзюбой эмодзи в виде тигра и черепахи

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал слова своего партнера по атаке петербургской команды Артема Дзюбы.

    Ранее Дзюба назвал себя, Кокорина и голкипера Андрея Лунева именами героев известного комикса «Черепашки-ниндзя»: Леонардо, Сплинтера и Шреддера.

    В инстаграме Кокорин опубликовал фото с Дзюбой, подписав его эмодзи в виде тигра и черепахи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.08.2018 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 августа 2018, 22:52

      Вот два долбоящера!!!Посмотрим как в ЛЕ будете играть...Тоже как две черепахи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Maksk22182 2 августа 2018, 20:07

      В последнее время очень в глаза бросаются лифчик у футболистов, поверх одежды

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 2 августа 2018, 17:05

      Это гепард, а не крыса..

      1
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