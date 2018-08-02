Кокорин прокомментировал свое фото с Дзюбой эмодзи в виде тигра и черепахи

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал слова своего партнера по атаке петербургской команды Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба назвал себя, Кокорина и голкипера Андрея Лунева именами героев известного комикса «Черепашки-ниндзя»: Леонардо, Сплинтера и Шреддера.

В инстаграме Кокорин опубликовал фото с Дзюбой, подписав его эмодзи в виде тигра и черепахи.