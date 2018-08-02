Кокорин прокомментировал свое фото с Дзюбой эмодзи в виде тигра и черепахи

Вот два долбоящера!!!Посмотрим как в ЛЕ будете играть...Тоже как две черепахи...
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал слова своего партнера по атаке петербургской команды Артема Дзюбы.
Ранее Дзюба назвал себя, Кокорина и голкипера Андрея Лунева именами героев известного комикса «Черепашки-ниндзя»: Леонардо, Сплинтера и Шреддера.
В инстаграме Кокорин опубликовал фото с Дзюбой, подписав его эмодзи в виде тигра и черепахи.
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