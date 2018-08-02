ЦСКА проведет фотосессию для болельщиков с Суперкубком России

ЦСКА проведет специальную фотосессию для болельщиков.

Все желающие смогут сфотографироваться с Суперкубком России-2018, который армейцы завоевали в матче с «Локомотивом» (1:0, д.в.).

«Красно-синие! Мы благодарны вам за мощную поддержку на матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде, где наша команда чувствовала себя как дома.

Чтобы разделить с вами радость нашей общей победы, мы организовываем фотосессию с трофеем!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Болельщики смогут сфотографироваться с Суперкубком на «ВЭБ Арене» в пятницу, субботу и воскресенье на этой неделе.