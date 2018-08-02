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    ЦСКА проведет фотосессию для болельщиков с Суперкубком России

    ЦСКА проведет специальную фотосессию для болельщиков.

    Все желающие смогут сфотографироваться с Суперкубком России-2018, который армейцы завоевали в матче с «Локомотивом» (1:0, д.в.).

    «Красно-синие! Мы благодарны вам за мощную поддержку на матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде, где наша команда чувствовала себя как дома.

    Чтобы разделить с вами радость нашей общей победы, мы организовываем фотосессию с трофеем!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Болельщики смогут сфотографироваться с Суперкубком на «ВЭБ Арене» в пятницу, субботу и воскресенье на этой неделе.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.08.2018 13:50
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 августа 2018, 14:51

      Лять,кубок мира прям...Но в руках бы подержал...

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