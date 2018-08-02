Мина – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

Вряд ли в МЮ ему сразу предоставят место в основном составе.
Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с главной трансферной целью до закрытия летнего окна.
Ею стал защитник «Барселоны» Йерри Мина. Манкунианцы оценивают колумбийца в 33 миллиона евро. Эта цифра практически втрое больше той, какую «Барселона» заплатила за игрока в январе прошлого года.
Сам 23-летний футболист готов сменить клуб из-за малого количество игрового времени в прошедшем сезоне. Ранее сообщалось, что будущее Мины прояснится в ближайшие двое суток.