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    Мина – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

    Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с главной трансферной целью до закрытия летнего окна.

    Ею стал защитник «Барселоны» Йерри Мина. Манкунианцы оценивают колумбийца в 33 миллиона евро. Эта цифра практически втрое больше той, какую «Барселона» заплатила за игрока в январе прошлого года.

    Сам 23-летний футболист готов сменить клуб из-за малого количество игрового времени в прошедшем сезоне. Ранее сообщалось, что будущее Мины прояснится в ближайшие двое суток.

    Источник: Skysports

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    02.08.2018 10:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 11:34

      Вряд ли в МЮ ему сразу предоставят место в основном составе.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 2 августа 2018, 14:00

      Нет лучше Магуайер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 августа 2018, 12:35

      Неплохой защитник. Жалко если уйдет. Хотя играть всем хочется.
      Только не факт что в МЮ он будет в основе)

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 2 августа 2018, 11:25

      Судя по игре на ЧМ, для Мины это хороший вариант и куда интересней, чем сидеть на банке путалоны, тут и практики больше, и стиль игры более подходящий, да и бабок больше насыпят.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 августа 2018, 11:15

      Там его похоронят. Как и прочих защитников до него.
      Сейчас в МЮ 11 защитников!!! 11 человек, целая команда. Но всё не то. Нужно 12-й, для красивого числа.
      Уж пусть в Барсе остаётся, самим нужен. Или один Ленгле будет сразу всех страховать?

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