Мина – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с главной трансферной целью до закрытия летнего окна.

Ею стал защитник «Барселоны» Йерри Мина. Манкунианцы оценивают колумбийца в 33 миллиона евро. Эта цифра практически втрое больше той, какую «Барселона» заплатила за игрока в январе прошлого года.

Сам 23-летний футболист готов сменить клуб из-за малого количество игрового времени в прошедшем сезоне. Ранее сообщалось, что будущее Мины прояснится в ближайшие двое суток.