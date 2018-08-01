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    Источник: «Роман Еременко с большой вероятностью продолжит карьеру в Китае»

    Бывший полузащитник ЦСКА Роман Еременко продолжает отбывать дисквалификацию за употребление кокаина. Осенью игрок сможет вернуться на поле и с большой долей вероятности он продолжит карьеру в Китае.

    «Что касается продолжения карьеры, у Еременко есть предложения от нескольких китайских клубов, и с нового года он, с большой вероятностью, продолжит карьеру в Китае», – сообщил близкий к футболисту источник.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Еременко со стороны клубов РПЛ.

    Источник: Sport24

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    01.08.2018 21:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:29

      совместит приятное с полезным, так зарплату нехилую ему положат и играть можно сильно не напрягаясь, лишь бы с вредными привычками завязал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 августа 2018, 05:30

      Только там могут предложить хорошую зарплату.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 августа 2018, 02:35

      В Боливии на улице продаётся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      smv73 2 августа 2018, 00:12

      Кокс нынче дорогой, а в Китае хорошо платят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 23:04

      В Китае за применение кокаина по головке не погладят.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 августа 2018, 22:58

      Еще не понятно как он будет играть после 2 лет без большого футбола и наберет ли вообще форму, близкую к той, что была перед дисквалификацией

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 22:05

      На женьшень потянуло ?... В его ситуации лучший вариант, там можно заработать себе бабла на всю оставшуюся жизнь и потом курить бамбук.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 августа 2018, 21:59

      В Китае за кокаин вешают за ...

      4
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