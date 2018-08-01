Источник: «Роман Еременко с большой вероятностью продолжит карьеру в Китае»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Еременко продолжает отбывать дисквалификацию за употребление кокаина. Осенью игрок сможет вернуться на поле и с большой долей вероятности он продолжит карьеру в Китае.

«Что касается продолжения карьеры, у Еременко есть предложения от нескольких китайских клубов, и с нового года он, с большой вероятностью, продолжит карьеру в Китае», – сообщил близкий к футболисту источник.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Еременко со стороны клубов РПЛ.