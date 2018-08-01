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    Гендиректор «Анжи»: «Не рассматриваем вопрос о снятии с РПЛ»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов выразил надежду, что его клуб доиграет сезон в РПЛ, несмотря на финансовые проблемы.

    «Анжи» не рассматривает вопрос отказа от поездки той или иной команды – молодежной или основной – в Уфу. И клуб не рассматривает вопрос снятия с соревнований на данный момент», – сказал функционер.

    Ранее «Бомбардир» писал об аресте счета дагестанцев.

    Источник: Р-Спорт

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    01.08.2018 21:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:22

      правильно, не надо сдаваться до последнего, пока не приперло окончательно нужно надеяться на благоприятный исход. может еще смогут спонсоров найти.

      3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 22:54

      Спокойствию ген.директора можно только удивляться.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 22:09

      Счёт арестован, денег нет на зарплату, транспортные расходы и т.д. Летать в долг будут, где, блин, находят клубы таких генеральных директоров ?... Так в своё время "Томь", "Кубань", "Амкар" рапортовали ну и ?...

      7
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 августа 2018, 21:51

      Анжи не рассматривает, за них налоговая все рассмотрела.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 августа 2018, 21:44

      Яйца не выкручивайте, хватит уже в агонии метаться, вам 3,14здец, ежу понятно.

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2018, 21:34

      Нужно жестко спросить с тех людей которые вас допустили в РПЛ!

      7
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Сильвербой 2 августа 2018, 07:57

      Для Высшей лиги набрать команд не могут, а кто то говорил об увеличении количества команд, ужас (зато чемпионат самый лучший - пыль все это)

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