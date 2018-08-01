Гендиректор «Анжи»: «Не рассматриваем вопрос о снятии с РПЛ»

правильно, не надо сдаваться до последнего, пока не приперло окончательно нужно надеяться на благоприятный исход. может еще смогут спонсоров найти.
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов выразил надежду, что его клуб доиграет сезон в РПЛ, несмотря на финансовые проблемы.
«Анжи» не рассматривает вопрос отказа от поездки той или иной команды – молодежной или основной – в Уфу. И клуб не рассматривает вопрос снятия с соревнований на данный момент», – сказал функционер.
Ранее «Бомбардир» писал об аресте счета дагестанцев.