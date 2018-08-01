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    Марсьяль: «Извините, но семья важнее, чем клуб. В «Юнайтед» вернусь завтра»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль поговорил о своем отсутствии в расположении команды. Француз отлучался на роды жены, но клуб все равно оштрафовал его на 250 тысяч долларов.

    «Мой сынок в порядке, роды прошли тяжело, но маме уже лучше. Семья для меня всегда на первом месте. В «Юнайтед» вернусь завтра», – написал в социальной сети игрок.

    Марсьяль может уйти в другой клуб летом.

    Источник: Twitter

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    01.08.2018 20:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:17

      Моуринью не оценит так расставленные приоритеты и в МЮ история Марсьяля может быть окончена. хотя в правильности его действий сложно усомниться)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 августа 2018, 23:53

      очень не плохой игрок, учитывая что ему всего 22, я бы даже рад был видеть его в реале к примеру, правда врядли он бы играл в основе,тем более левый фланг теперь бэйла.. там еще и асенсио и винисус..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 22:38

      Поступил правильно. Где же ему быть в такой напряженный момент?

      6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 августа 2018, 22:16

      Молодец!По-мужски!Здоровья жене и малышу!

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 августа 2018, 21:53

      Сложно не согласиться, особенно, с учётом того, как его "ценят" в клубе. На поле толком не выпускают, но продавать тоже не хотят. Это как?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 1 августа 2018, 21:11

      Семья всегда на первом месте, а работа это лишь способ заработать денег, чтобы твоя семья жила лучше!

      8
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      Рейтинг: +695

      fan-man 1 августа 2018, 21:03

      Настоящий мужик! Семья и должна быть впереди планеты всей. Жена, дети и родители самое главное в жизни

      8
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