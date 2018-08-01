Марсьяль: «Извините, но семья важнее, чем клуб. В «Юнайтед» вернусь завтра»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль поговорил о своем отсутствии в расположении команды. Француз отлучался на роды жены, но клуб все равно оштрафовал его на 250 тысяч долларов.

«Мой сынок в порядке, роды прошли тяжело, но маме уже лучше. Семья для меня всегда на первом месте. В «Юнайтед» вернусь завтра», – написал в социальной сети игрок.

Марсьяль может уйти в другой клуб летом.