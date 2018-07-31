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Рибалта: «В «Зените» есть что улучшить»

31 июля 2018, 19:06
7

Новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился видением дел в клубе. Он считает, что в команде есть вещи, требующие улучшения.

«У меня уже была возможность познакомиться, посмотреть первый матч сезона, и я могу сказать, что у нас сильная команда.

Но, несмотря на это, всегда есть возможности и потенциал для того, чтобы что-то улучшать. Этим мы и будем заниматься. Но в целом с составом я уже, конечно, знаком», – сказал функционер.

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» стал пятым.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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prezent2017
1533053573
Посмотрим, что за тип. Не натащит-ли кучу посредственностей, что и на поле нельзя выпустить из-за лимита?
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mihail200606
1533056193
ну естественно... улучши фурсенко...
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Garrincha58
1533059671
еще один бабло-пылесос в Газпроме появился
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val-berezko
1533060378
Каждый приходит и улучшает, потом не знают куда их девать. Деньги на ветер. Фурсу привлекут когда нибудь? Вся Аргентина сидит на лавке. Это что?-сериал с сезонным продолжением?
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portero
1533061618
своё финансовое положение пришел улучшить. а остальное вода.
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Gornostay
1533077303
Новый этап развития, аргов сплавляем, берем испанцев?)))
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