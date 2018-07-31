Рибалта: «В «Зените» есть что улучшить»

Новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился видением дел в клубе. Он считает, что в команде есть вещи, требующие улучшения.

«У меня уже была возможность познакомиться, посмотреть первый матч сезона, и я могу сказать, что у нас сильная команда.

Но, несмотря на это, всегда есть возможности и потенциал для того, чтобы что-то улучшать. Этим мы и будем заниматься. Но в целом с составом я уже, конечно, знаком», – сказал функционер.

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» стал пятым.