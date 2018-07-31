«Челси» готов сделать Канте самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

«Челси» намерен предложить полузащитнику Н'Голо Канте очень выгодный новый контракт.

Руководство лондонцев надеется убедить француза остаться в клубе, поэтому готово увеличить его зарплату до 325 тысяч евро в неделю (около 17 миллионов в год).

Если Канте примет данное предложение, он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси». В настоящее время самая высокая зарплата в команде у полузащитника Эдена Азара – 245 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что в услугах Канте заинтересован «ПСЖ», который всеми силами пытается вернуть француза на родину.

В прошлом сезоне полузащитник провел за «Челси» 48 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.