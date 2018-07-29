Клопп: «Гол Шакири через себя? Это ненормально после четырех дней в клубе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре полузащитника Джердана Шакири в матче Международного кубка чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:1). Это была первая игра швейцарца за мерсисайдцев.

«Это ненормально после четырех дней в клубе – так быстро адаптироваться к стилю команды.

Мы немного хотели помочь ему с позицией, дали свободу. Атаковали как обычно, с забеганиями.

Все было лучше, чем я ожидал, по правде говоря. Шакири сразу после подписания контракта хотел остаться с нами и потренироваться. Это было спустя неделю после того, как он закончил играть на ЧМ, так что я сказал: «Нет, нет, нет. Иди!»

Несколько дней назад он вернулся и был очень рад этому», – сказал Клопп.