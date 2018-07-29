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  • Клопп: «Гол Шакири через себя? Это ненормально после четырех дней в клубе»

Клопп: «Гол Шакири через себя? Это ненормально после четырех дней в клубе»

29 июля 2018, 23:52
7

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре полузащитника Джердана Шакири в матче Международного кубка чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (4:1). Это была первая игра швейцарца за мерсисайдцев.

«Это ненормально после четырех дней в клубе – так быстро адаптироваться к стилю команды.

Мы немного хотели помочь ему с позицией, дали свободу. Атаковали как обычно, с забеганиями.

Все было лучше, чем я ожидал, по правде говоря. Шакири сразу после подписания контракта хотел остаться с нами и потренироваться. Это было спустя неделю после того, как он закончил играть на ЧМ, так что я сказал: «Нет, нет, нет. Иди!»

Несколько дней назад он вернулся и был очень рад этому», – сказал Клопп.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Товарищеские матчи Ливерпуль Манчестер Юнайтед Шакири Джердан Клопп Юрген
Комментарии (7)
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Denis SPb
1532901619
Ливерпуль на ходу!!! Молодцы! Только бы к началу (и продолжению!) чемпионата были в такой же форме))) Задорные ребята! Приятно смотреть!)
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woyser
1532909818
Профи! Так и должно быть!
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android-uz
1532924138
Шакири - молоток!!!!
Ответить
XoVoS
1532932166
Шакири бос!
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OfaZavr
1532936800
Шакири давно известен как мастер просто не раскрылся так и до конца пока, надеюсь у него все получиться в Ливерпуле.
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zigbert
1532964830
Классный игрок. Удачи ему в Ливерпуле.
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