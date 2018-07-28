Безбородов: «Наша бригада судей отработала матч за Суперкубок России безошибочно»

Судья Владислав Безбородов высказал мнение о работе своей бригады арбитров в матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА выиграл у «Локомотива» со счетом 1:0.

«В таких матчах нельзя терять нить игры, нужно быть точным. Вопросы были по голу: возможно, был офсайд. Но мы видели повтор, гол был.

Бригадой мы сработали безошибочно. Даже в эпизоде с голом, таком неоднозначном, при давлении приняли правильное решение.

Такие финальные матчи всегда очень сложные. И весь чемпионат состоит из таких игр. Даже если брать клубы из низов — каждый достоин хорошего судейства. Каждый арбитр должен выходить и проводить матч на высоте», —