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  • Безбородов: «Наша бригада судей отработала матч за Суперкубок России безошибочно»

Безбородов: «Наша бригада судей отработала матч за Суперкубок России безошибочно»

28 июля 2018, 08:50
3

Судья Владислав Безбородов высказал мнение о работе своей бригады арбитров в матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА выиграл у «Локомотива» со счетом 1:0.

«В таких матчах нельзя терять нить игры, нужно быть точным. Вопросы были по голу: возможно, был офсайд. Но мы видели повтор, гол был.

Бригадой мы сработали безошибочно. Даже в эпизоде с голом, таком неоднозначном, при давлении приняли правильное решение.

Такие финальные матчи всегда очень сложные. И весь чемпионат состоит из таких игр. Даже если брать клубы из низов — каждый достоин хорошего судейства. Каждый арбитр должен выходить и проводить матч на высоте», —

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Безбородов Владислав
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1532758077
Осталось теперь ещё судьям самим себе выставлять оценки за матч и назначать на игры тура...
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Shotlandets86
1532762995
В кои то веки.
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zigbert
1532779319
К судьям претензий нет.
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