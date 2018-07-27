Клопп: «Угрозы Кариусу в соцсетях? Никогда не считал правильным слушать людей, которые не показывают свое лицо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на критику в адрес голкипера Лориса Кариуса. Болельщики критикуют игрока за игру в финале Лиги чемпионов против «Реала» в конце мая.

«Думаю, самое умное мое решение в жизни было не пользоваться соцсетями. Никогда не считал правильным слушать людей, которые не показывают свое лицо. Если хочешь сказать, что недоволен мной, скажи мне сейчас. Не надо идти и писать это на своем смартфоне, а потом постить в фейсбук, инстаграм или куда-либо еще.

Футбол таков, но Лорис все еще отличный вратарь.

Болельщики начинали шуметь, когда он получал мяч во время матчей предсезонной подготовки? Никогда не понимал этого. Если они считают, что это часть игры, тогда окей, пусть делают это.

Это по-прежнему ничего не говорит о тебе как о голкипере. Это предсезонная подготовка, все игроки совершают ошибки», – сказал Клопп.