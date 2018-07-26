«Матч Премьер» начнет работу 27 июля игрой за Суперкубок России

Новый спортивный канал «Матч Премьер» начнет свое вещание в пятницу, 27 июля, в 21:00 по московскому времени. Он в прямом эфире покажет игру за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА.

«В 21:00 по московскому времени в прямом эфире федерального канала «Матч ТВ» и параллельно на тематическом канале «Матч Премьер» ведущий и эксперты проанализируют обстановку, предшествующую встрече чемпиона страны «Локомотива» и серебряного призера ЦСКА, обсудят составы команд и другие подробности предстоящего матча, который пройдет в Нижнем Новгороде на одном из стадионов, недавно принимавших чемпионат мира», – говорится в пресс-релизе телеканала.

«Матч Премьер» заменит в сетке эфирного вещания «Наш футбол». Канал, который позиционируется как премиальный, покажет все матчи РПЛ-2018/19 в прямом эфире.

Встреча «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, в Нижнем Новгороде и начнется в 21:30.