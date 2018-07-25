В «Баварии» подтвердили, что Боатенг может перейти в «ПСЖ»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что защитник Джером Боатенг может перейти в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижане предложили за футболиста 35 миллионов евро.

«Нужно подождать и посмотреть, удастся ли нам договориться о трансфере. Надо определить сумму, которая устроит обе стороны. Уход Боатенга не станет для нас проблемой, поскольку у нас достаточно игроков на эту позицию», – сказал Румменигге.