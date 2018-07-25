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    В «Баварии» подтвердили, что Боатенг может перейти в «ПСЖ»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что защитник Джером Боатенг может перейти в «ПСЖ».

    Ранее сообщалось, что парижане предложили за футболиста 35 миллионов евро.

    «Нужно подождать и посмотреть, удастся ли нам договориться о трансфере. Надо определить сумму, которая устроит обе стороны. Уход Боатенга не станет для нас проблемой, поскольку у нас достаточно игроков на эту позицию», – сказал Румменигге.

    Источник: Goal.com

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    25.07.2018 14:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 июля 2018, 14:46

      Раз Кайле сказал, то вопрос практически решён. Ну что же надо сказать Жерому огромное спасибо за всё, что он сделал для Баварии! И пожелать удачи в новом клубе!

      3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > zatonn 25 июля 2018, 15:58

      Спасибо за всё канешь и за партаки в важных играх лч

      1
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 25 июля 2018, 14:26

      Расизм там начинается,поэтому бежит к своим темным в ПСЖ

      1
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