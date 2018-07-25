Моуринью хочет купить в «Манчестер Юнайтед» еще двух игроков

Пребывание Маура в клубах очень дорого обходится их хозяевам. В этом убедился Рома в " Челси", теперь в "МЮ", наверняка репу чешут...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время летнего трансферного окна планирует приобрести в команду еще двух игроков.
Ранее к «МЮ» присоединились полузащитник Фред, защитник Диогу Далот и голкипер Ли Грант.
В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в турнирной таблице АПЛ.
Ибрагимович: «В «Манчестер Юнайтед» нет таких качественных игроков, как я»