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    Моуринью хочет купить в «Манчестер Юнайтед» еще двух игроков

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время летнего трансферного окна планирует приобрести в команду еще двух игроков.

    Ранее к «МЮ» присоединились полузащитник Фред, защитник Диогу Далот и голкипер Ли Грант.

    В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в турнирной таблице АПЛ.

    Ибрагимович: «В «Манчестер Юнайтед» нет таких качественных игроков, как я»

    Источник: Goal.com

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    25.07.2018 00:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июля 2018, 07:29

      Пребывание Маура в клубах очень дорого обходится их хозяевам. В этом убедился Рома в " Челси", теперь в "МЮ", наверняка репу чешут...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 июля 2018, 06:50

      Ещё 2 защитников, чтобы сразу все 11 на поле были дефами))

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