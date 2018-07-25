Моуринью хочет купить в «Манчестер Юнайтед» еще двух игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время летнего трансферного окна планирует приобрести в команду еще двух игроков.

Ранее к «МЮ» присоединились полузащитник Фред, защитник Диогу Далот и голкипер Ли Грант.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в турнирной таблице АПЛ.

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