Карикатурист показал, как Мбаппе зовет Канте в «ПСЖ». В руках у форварда кубок мира, обернутый в деньги

Карикатурист Омар Момани продемонстрировал как нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уговаривает полузащитника «Челси» Н’Голо Канте присоединиться к нему в парижском клубе.

На рисунке Мбаппе протягивает своему партнеру по сборной Франции кубок мира, обернутый в деньги.

«Может ли Канте соблазниться кучей денег и вернуться во Францию?» – гласит подпись под картинкой.

Ранее Мбаппе заявил, что обсуждал в Канте возможный переход в «ПСЖ» во время чемпионата мира-2018.