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    Карикатурист показал, как Мбаппе зовет Канте в «ПСЖ». В руках у форварда кубок мира, обернутый в деньги

    Карикатурист Омар Момани продемонстрировал как нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уговаривает полузащитника «Челси» Н’Голо Канте присоединиться к нему в парижском клубе.

    На рисунке Мбаппе протягивает своему партнеру по сборной Франции кубок мира, обернутый в деньги.

    «Может ли Канте соблазниться кучей денег и вернуться во Францию?» – гласит подпись под картинкой.

    Ранее Мбаппе заявил, что обсуждал в Канте возможный переход в «ПСЖ» во время чемпионата мира-2018.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Goal.com

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    24.07.2018 15:53
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