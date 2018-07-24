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    Чернов: «Есть языковой барьер с Магнуссоном и Бекао, но все равно как-то пытаемся общаться»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о проблемах с языковым барьером с партнерами по команде Хердуром Магнуссоном и Родриго Бекао.

    «Мы с Магнуссоном выполнили все тренерские установки в матче с «Енисеем». В принципе, для первой игры все было достаточно неплохо. То же самое – с Бекао, и он тоже хороший защитник.

    Конечно, есть языковой барьер, но все равно как-то пытаемся общаться. Все-таки футбольный язык один. Думаю, со взаимопониманием проблем не будет.

    Мы находим общий язык на тренировках, какие-то новые фразы заучиваем. С каждым днем все легче разговаривать с ребятами», – рассказал Чернов.

    Первый официальный матч в сезоне ЦСКА проведет в рамках Суперкубка России против «Локомотива». Игра состоится в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.07.2018 06:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1819

      gor77 24 июля 2018, 12:33

      Магнуссон в интервью обещал выучить базовые слова для общения на поле!
      Кстати, футболист всего-лишь несколько дней в стране!
      А исландский язык вообще чертовски сложный!)))))

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 24 июля 2018, 12:05

      Игорёк вернулся, он быстро всех научит одному общему языку)

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