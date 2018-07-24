Чернов: «Есть языковой барьер с Магнуссоном и Бекао, но все равно как-то пытаемся общаться»

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о проблемах с языковым барьером с партнерами по команде Хердуром Магнуссоном и Родриго Бекао.

«Мы с Магнуссоном выполнили все тренерские установки в матче с «Енисеем». В принципе, для первой игры все было достаточно неплохо. То же самое – с Бекао, и он тоже хороший защитник.

Конечно, есть языковой барьер, но все равно как-то пытаемся общаться. Все-таки футбольный язык один. Думаю, со взаимопониманием проблем не будет.

Мы находим общий язык на тренировках, какие-то новые фразы заучиваем. С каждым днем все легче разговаривать с ребятами», – рассказал Чернов.

Первый официальный матч в сезоне ЦСКА проведет в рамках Суперкубка России против «Локомотива». Игра состоится в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.