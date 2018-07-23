Мбаппе призвал Канте перейти в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что обсуждал с полузащитником «Челси» Н'Голо Канте его переход в парижский клуб этим летом.

Оба футболиста в составе сборной Франции выступали на чемпионате мира-2018

«Действительно, президент «ПСЖ» президент советовался со мной.

Я общался с Н'Голо на эту тему во время чемпионата мира. Но не активно, потому что знаю, как вы взрываете мозг вопросами о трансферах.

В итоге, чтобы правильно передать ему сообщение, я оставил несколько слов в его карманах, которые он обнаружил по возвращении домой», – сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже согласовал с Канте условия личного контракта.