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    Мбаппе призвал Канте перейти в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что обсуждал с полузащитником «Челси» Н'Голо Канте его переход в парижский клуб этим летом.

    Оба футболиста в составе сборной Франции выступали на чемпионате мира-2018

    «Действительно, президент «ПСЖ» президент советовался со мной.

    Я общался с Н'Голо на эту тему во время чемпионата мира. Но не активно, потому что знаю, как вы взрываете мозг вопросами о трансферах.

    В итоге, чтобы правильно передать ему сообщение, я оставил несколько слов в его карманах, которые он обнаружил по возвращении домой», – сказал Мбаппе.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже согласовал с Канте условия личного контракта.

    Источник: Goal.com

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    23.07.2018 17:59
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