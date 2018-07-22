«Челси» не продаст Азара в «Реал» даже за 190 миллионов

Ну и пускай, челси такой игрок точно пригодится. К тому же сменился тренер, в прошлом сезоне челси играл как Гавно уж извините, надеюсь в этом сезоне мотивированы будут все. Игрок классный, но реалу он не нужен. 27 лет уже ему, 190 лямов.. да ну не смешите. забивал бы он голов по 25 за сезон в апл хотя бы да, а так ... не бомбардир он ни разу, а связующих игроков у реала хватает, модрич, кросс, асенсио и прочие. Нужен бомбардир. Надеюсь реал как нибудь выкрутится... Конечно мбаппе никто не отдаст, да и салаха тоже.. хз. Ну и люди внизу правильно пишут, азар сам хочет в реал явно, и не первый год... хз, через год явно реал даже не будет смотреть в его сторону, в 28 лет и уже закупленный в этом сезоне..
«Челси» не собирается расставаться с полузащитником Эденом Азаром.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за бельгийского футболиста 190 миллионов евро.
В лондонском клубе отклонят это предложение.
Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри попросил сохранить Азара в команде.