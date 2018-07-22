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    «Челси» не продаст Азара в «Реал» даже за 190 миллионов

    «Челси» не собирается расставаться с полузащитником Эденом Азаром.

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за бельгийского футболиста 190 миллионов евро.

    В лондонском клубе отклонят это предложение.

    Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри попросил сохранить Азара в команде.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.07.2018 11:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 23 июля 2018, 12:49

      Ну и пускай, челси такой игрок точно пригодится. К тому же сменился тренер, в прошлом сезоне челси играл как Гавно уж извините, надеюсь в этом сезоне мотивированы будут все. Игрок классный, но реалу он не нужен. 27 лет уже ему, 190 лямов.. да ну не смешите. забивал бы он голов по 25 за сезон в апл хотя бы да, а так ... не бомбардир он ни разу, а связующих игроков у реала хватает, модрич, кросс, асенсио и прочие. Нужен бомбардир. Надеюсь реал как нибудь выкрутится... Конечно мбаппе никто не отдаст, да и салаха тоже.. хз. Ну и люди внизу правильно пишут, азар сам хочет в реал явно, и не первый год... хз, через год явно реал даже не будет смотреть в его сторону, в 28 лет и уже закупленный в этом сезоне..

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 июля 2018, 12:09

      Да

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 июля 2018, 01:25

      Лучше бы Канте оставили.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 23:09

      Идти на явное ослабление команды вряд ли кто захочет.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2018, 18:37

      Азар сам мечтает в Реале оказаться а если Челси будет препятствия ставить и в итоге все сорвется им очень придется пожалеть об этом, игрок тоже все будет делать назло.

      4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 22 июля 2018, 14:43

      правильно делает!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 13:37

      Новость мы получим по факту от официальных лиц клубов по завершении и закрытии сделки. А пока нас на различных сайтах кормят слуховой утятиной с трансферного рынка...

      3
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      Рейтинг: +93

      Borz1 22 июля 2018, 13:12

      Классный игрок

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      Рейтинг: +29

      Zelibaba 22 июля 2018, 13:11

      не хера ему там делать!!!

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 июля 2018, 12:37

      Нормально - отличный игрок.

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