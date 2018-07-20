Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабиньо: «Постараюсь убедить Мбаппе перейти в «Ливерпуль»

20 июля 2018, 12:27
2

Защитник «Ливерпуля» Фабиньо заявил, что намерен уговорить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе присоединиться к нему в английском клубе.

Ранее футболисты вместе выступали за парижскую команду.

«Он уже сказал, что в этом сезоне останется в «ПСЖ». Но я постараюсь постепенно убедить его перебраться в АПЛ.

Килиан прислал мне СМС, поздравил с переходом в «Ливерпуль». К сожалению, у меня не было возможности поздравить его с тем, что он совершил на ЧМ-2018.

То, что сделала Франция, было фантастикой. То, что Mbappe сделал за два года профессионального футбола, удивительно. Он феномен и его нужно поздравить. Как только у меня появится такая возможность, я это сделаю», – сказал Фабиньо.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Ливерпуль Фабиньо Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
трениришко
1532085343
не умеешь смски набирать?
Ответить
zigbert
1532095676
Ты уж постарайся Фабио поздравить его еще в этом году - Килиан может обидеться.
Ответить
Главные новости
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
2
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
3
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
Все новости
Все новости
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
Вчера, 11:42
2
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
Вчера, 01:39
4
Виейра нашел работу в Африке
18 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
17 августа
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
16
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+