Фабиньо: «Постараюсь убедить Мбаппе перейти в «Ливерпуль»

Ты уж постарайся Фабио поздравить его еще в этом году - Килиан может обидеться.
Защитник «Ливерпуля» Фабиньо заявил, что намерен уговорить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе присоединиться к нему в английском клубе.
Ранее футболисты вместе выступали за парижскую команду.
«Он уже сказал, что в этом сезоне останется в «ПСЖ». Но я постараюсь постепенно убедить его перебраться в АПЛ.
Килиан прислал мне СМС, поздравил с переходом в «Ливерпуль». К сожалению, у меня не было возможности поздравить его с тем, что он совершил на ЧМ-2018.
То, что сделала Франция, было фантастикой. То, что Mbappe сделал за два года профессионального футбола, удивительно. Он феномен и его нужно поздравить. Как только у меня появится такая возможность, я это сделаю», – сказал Фабиньо.