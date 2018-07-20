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    Фабиньо: «Постараюсь убедить Мбаппе перейти в «Ливерпуль»

    Защитник «Ливерпуля» Фабиньо заявил, что намерен уговорить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе присоединиться к нему в английском клубе.

    Ранее футболисты вместе выступали за парижскую команду.

    «Он уже сказал, что в этом сезоне останется в «ПСЖ». Но я постараюсь постепенно убедить его перебраться в АПЛ.

    Килиан прислал мне СМС, поздравил с переходом в «Ливерпуль». К сожалению, у меня не было возможности поздравить его с тем, что он совершил на ЧМ-2018.

    То, что сделала Франция, было фантастикой. То, что Mbappe сделал за два года профессионального футбола, удивительно. Он феномен и его нужно поздравить. Как только у меня появится такая возможность, я это сделаю», – сказал Фабиньо.

    Источник: Goal.com

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    20.07.2018 12:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 20 июля 2018, 17:07

      Ты уж постарайся Фабио поздравить его еще в этом году - Килиан может обидеться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 20 июля 2018, 14:15

      не умеешь смски набирать?

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