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    ФИФА перенесла на месяц публикацию нового рейтинга сборных

    Рейтинг сборных ФИФА, составленный по новому принципу, будет представлена не 19 июля, как было запланировано ранее, а 16 августа.

    Группа экспертов разработала новую формулу для расчета рейтинга, которая основывается на методе Эло. Такой вариант исключит возможность манипуляций с рейтингом. Формула основана не на усреднении количества очков, заработанных в каждом матче, а на вычитании или прибавлении их к общему количеству очков. Будет учитываться важность каждого матча и соотношение сил соперников.

    По заверениям ФИФА, новая формула обеспечит плавный переход от старой схемы.

    «Следующий вариант рейтинга ФИФА будет опубликован 16 августа», – сообщили в пресс-службе ФИФА.

    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2018 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 20 июля 2018, 00:02

      Какими же будем

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 июля 2018, 21:55

      Мутят что-то, хотят Россию за сотню задвинуть. По ходу так и не удастся обойти Узбекистан:)

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 19 июля 2018, 21:23

      Ну наши поднимутся из восьмого десятка место так на 65))) выше на дадут

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 июля 2018, 19:38

      Опять придумывают как не дать подняться в рейтинге России(((

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июля 2018, 18:50

      ждём-с

      0
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