ФИФА перенесла на месяц публикацию нового рейтинга сборных

Рейтинг сборных ФИФА, составленный по новому принципу, будет представлена не 19 июля, как было запланировано ранее, а 16 августа.

Группа экспертов разработала новую формулу для расчета рейтинга, которая основывается на методе Эло. Такой вариант исключит возможность манипуляций с рейтингом. Формула основана не на усреднении количества очков, заработанных в каждом матче, а на вычитании или прибавлении их к общему количеству очков. Будет учитываться важность каждого матча и соотношение сил соперников.

По заверениям ФИФА, новая формула обеспечит плавный переход от старой схемы.

«Следующий вариант рейтинга ФИФА будет опубликован 16 августа», – сообщили в пресс-службе ФИФА.