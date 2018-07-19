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    «Газпром» заключит рекламный контракт с «Зенитом» на сумму 57,5 миллиона

    ООО «Газпром межрегионгаз» заключит с «Зенитом» рекламный контракт на сумму 57,5 миллиона евро.

    Срок соглашения – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

    По договору «Зенит» будет обязан размещать рекламно-информационные материалы «Газпрома» во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).

    Кроме того, петербургский клуб предоставит «Газпром межрегионгаз» две аккредитации в VIP-ложу, до 50 билетов на домашние матчи, не более восьми билетов первой категории на гостевые матчи (при наличии возможности), четыре автопропуска на стадион и не более 10 билетов на каждую товарищескую игру и матчи в рамках турниров, в которых команда участвует в период проведения тренировочных сборов.

    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2018 13:11
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 21 июля 2018, 00:45

      Мне очень интересно, хоть один процент комментаторов знает, что государству принадлежит 50% акций газпрома? Всем остальным владеют частные лица, с чего вы взяли, что контракт с Зенитом подписан именно на государственные деньги? Одни умники и экономисты, что же экономику в стране не поднимете?

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 18:20

      Наверное ни одна команда не отказалась бы от такого контракта. Теперь надо ждать дорогих приобретений.

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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 19 июля 2018, 16:24

      Неплохое бабло. Можно хорошего напа купить, забивного!

      2
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 19 июля 2018, 15:41

      ПСЖ с Неймаром и Мбаппе уже показал всему миру, чего стоит пресловутый ФФП, когда надо накачать бюджет. У них сотни миллионов, у нас десятки, каждому свое.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июля 2018, 15:41

      Пресс-служба Зенита:"МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!!"

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 июля 2018, 14:46

      Сотрудничество продолжается...

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 июля 2018, 14:25

      Газпром почему-то не хочет чтоб его "хорошо знали" во всей России.Разделите выделенные деньги на все команды РФПЛ ,можно ФНЛ прихватить,вот и расширилась география о знатном Газпроме.Все команды будут обязаны размещать рекламно-информационные материалы «Газпрома» во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее)Бесплатные билеты будут выделены не 50 как в Питере,а целые лучшие сектора.Вот это будет мощная реклама Газпрому на всю страну ,за те же деньги .

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > fanchik 19 июля 2018, 15:33

      Ты видимо не в курсе правила, что одна компания не может спонсировать даже два клуба в рамках одного чемпионата, уж тем более все клубы.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Gek Dement 19 июля 2018, 16:01

      Страна наша, чемпионат тоже.
      Что мешает нам у себя в стране менять правила, тем более, что свои законы мы уже выше международных поставили.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Мары 19 июля 2018, 23:08

      Поменять законы можно не спорю, но это уже другой вопрос и он все таки не к Газпрому а к тем кто законы выдумывает. Тот же Газпром через своих дочек например спонсирует Оренбург и еще несколько команд из других дивизионов, скорее вопреки этим законам.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Мары 19 июля 2018, 23:09

      Насчет международных законов кстати не видел в других странах чтобы у нескольких команд в одной лиге был один и тот же спонсор, думаю международные по этому вопросу схожи с нашими.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Gek Dement 19 июля 2018, 23:11

      Согласен. Газпром к законотворчеству не имеет отношения.Зато друзья у него с президентами разговаривают.Мог бы и поменять.А другие страны нам по боку.Нам свой футбол развивать надо.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Мары 19 июля 2018, 23:23

      Один из постулатов ФИФА это то что государство не может влиять на футбольные законы, в противном случае федерация исключается из ФИФА. Основные правила РФПЛ кстати тоже на законах международных федераций футбольных базируются. В частности вопрос спонсоров играет важную роль в финансовом фейр плее. Боюсь что все не так просто и дружба с президентом не поможет. Да и метод все отобрать и поделить не думаю что будет работать. Те клубы что хотели развиваться нашли себе спонсоров и живут, те что пилили и делили и помощь из бюджета и просьбы президента к спонсорам не спасла от развала либо падения во 2ю-3ю лиги.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Gek Dement 20 июля 2018, 01:36

      Слава богу, что Газпром , по крайней мере формально, это ещё не государство.И отбирать и делить тут ни кто не предлагает.А предлагают равномерное участие в жизни клубов.Можно даже как титульный спонсор.Хоть от дочек.По фигу.

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      Gek Dement > Мары 20 июля 2018, 11:39

      Равномерное участие в жизни всех клубов это и есть отобрать и поделить. Утопия в чистом виде. От дочек например спонсируется Оренбург, думаю еще есть клубы спонсирующиеся от дочек, не ковырялся. Опять же я ниже писал в этой ветке, про программу "Газпром-детям" ты читал например? Газпром много вкладывает в спорт. У меня другой вопрос, есть куча других компаний которые имеют такие же возможности как Газпром, но никаких клубов не спонсируют даже одного самого завалящегося, к ним почему-то нет претензий, почему именно Газпром должен все спортивные клубы в стране содержать есть логичное объяснение? где-нибудь в мире ты подобную практику может быть видел?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Gek Dement 20 июля 2018, 12:17

      Это ты про какие компании сейчас вспомнил ? Если только с гос участием типа Роснефти и т.д.По остальным насколько мне известно кризис не по детски прошёлся.Все шифруются и прячутся.Многие мелкие и средние фирмы вообще по закрывались.Так что найти кого то со стороны, проблематично.И кстати участие государства (читай Газпрома)в делах Зенита считается спонсорством, а в множестве команд, отобрать и поделить ? Странно.А мне казалось, что так клубы равные условия получают, раз у нас итак всё почти государственное.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Мары 20 июля 2018, 13:02

      Так ты хочешь рассказать что все компании у нас бедные один Газпром богатый?) Мне лень искать конкретные названия, но уверен не это не так. Участия государства нет в делах Зенита, государство с Газпрома имеет своё и не более чем, спонсорские всякие контракты Газпрома это не дела акционеров, они доходы компании пилят, а не расходы. Когда кто-то один спонсирует всех это армреслинг левой руки с правой. Почему бы Газпрому все команды в Европе не спонсировать тогда? или давай соберем все деньги в стране в кучу и поровну поделим между людьми? Прочти что такое утопия. У кого-то есть богатые спонсоры, у кого нет, кто-то считается перспективным вложением кто-то нет, это называется конкуренция. Невозможно всем клубам в стране дать много денег и чтобы из всех сразу получились Реалы или МЮ или ПСЖ или даже условные Атлетики Бильбао....

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 19 июля 2018, 14:19

      Пенсионный возраст увеличат еще лет на 10..

      3
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 июля 2018, 14:06

      Я понимаю, когда рекламируют гаджеты и чипсы, у людей есть выбор и компании борются за покупателя.
      Но в рекламе Газпрома ни здесь, ни в Европе, кроме как коррупционных интеесов, нет никакого смысла.
      Вы можете мне круглосуточно крутить рекламу про туркменский газ, я даже могу в нее поверить и захотеть этот газ, но выбора то у меня все равно нет!!!

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 19 июля 2018, 13:39

      Для Газпрома - благотворительность, для Зенита - гарантированная манна небесная, а для остальных - повод ещё раз вспомнить про справедливость и равенство...

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