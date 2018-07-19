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  • «Газпром» заключит рекламный контракт с «Зенитом» на сумму 57,5 миллиона

«Газпром» заключит рекламный контракт с «Зенитом» на сумму 57,5 миллиона

19 июля 2018, 13:11
40

ООО «Газпром межрегионгаз» заключит с «Зенитом» рекламный контракт на сумму 57,5 миллиона евро.

Срок соглашения – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

По договору «Зенит» будет обязан размещать рекламно-информационные материалы «Газпрома» во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).

Кроме того, петербургский клуб предоставит «Газпром межрегионгаз» две аккредитации в VIP-ложу, до 50 билетов на домашние матчи, не более восьми билетов первой категории на гостевые матчи (при наличии возможности), четыре автопропуска на стадион и не более 10 билетов на каждую товарищескую игру и матчи в рамках турниров, в которых команда участвует в период проведения тренировочных сборов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (40)
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Qranat
1531996061
Вот так "Зенит" и "зарабатывает"... перекладывая валюту из одного кармана в другой собственного пиджака. А потом кичатся, на всю Страну, суммами доходов, покрывающими не оправданные расходы. Не удивлюсь, если Газпром, раздавая бесплатные билеты на матчи команды, потом покрывает потери из своих средств, ради того, чтобы свистеть на всю Россию о рекордах посещаемости и показывать УЕФА высокую рентабельность и жизнеспособность "Зенита". А почему бы Миллеру подобный контракт не заключить с каким-нибудь клубом из глубинки, действительно нуждающемся в этих миллионах... бояться, что деньги уйдут мимо собственного сейфа ? Вот так и живем в России - Москве и Питеру ВСЕ, другие барахтайтесь как хотите... и умирайте, как "Амкары" и "Тосно". Стыдоба.
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insider_retro
1531996749
Для Газпрома - благотворительность, для Зенита - гарантированная манна небесная, а для остальных - повод ещё раз вспомнить про справедливость и равенство...
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Тазит
1531998375
Я понимаю, когда рекламируют гаджеты и чипсы, у людей есть выбор и компании борются за покупателя. Но в рекламе Газпрома ни здесь, ни в Европе, кроме как коррупционных интеесов, нет никакого смысла. Вы можете мне круглосуточно крутить рекламу про туркменский газ, я даже могу в нее поверить и захотеть этот газ, но выбора то у меня все равно нет!!!
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Миша13
1531999194
Пенсионный возраст увеличат еще лет на 10..
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fanchik
1531999504
Газпром почему-то не хочет чтоб его "хорошо знали" во всей России.Разделите выделенные деньги на все команды РФПЛ ,можно ФНЛ прихватить,вот и расширилась география о знатном Газпроме.Все команды будут обязаны размещать рекламно-информационные материалы «Газпрома» во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее)Бесплатные билеты будут выделены не 50 как в Питере,а целые лучшие сектора.Вот это будет мощная реклама Газпрому на всю страну ,за те же деньги .
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Par Mezan
1532000797
Сотрудничество продолжается...
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KOLBIS
1532004063
Пресс-служба Зенита:"МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!!"
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Вомбат
1532004112
ПСЖ с Неймаром и Мбаппе уже показал всему миру, чего стоит пресловутый ФФП, когда надо накачать бюджет. У них сотни миллионов, у нас десятки, каждому свое.
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paracetamol
1532006679
Неплохое бабло. Можно хорошего напа купить, забивного!
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zigbert
1532013612
Наверное ни одна команда не отказалась бы от такого контракта. Теперь надо ждать дорогих приобретений.
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