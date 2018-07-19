«Газпром» заключит рекламный контракт с «Зенитом» на сумму 57,5 миллиона

ООО «Газпром межрегионгаз» заключит с «Зенитом» рекламный контракт на сумму 57,5 миллиона евро.

Срок соглашения – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

По договору «Зенит» будет обязан размещать рекламно-информационные материалы «Газпрома» во время проведения домашних матчей (аудиовизуальная реклама, реклама в транспорте, интернете, в печати, на щитах и баннерах и прочее).

Кроме того, петербургский клуб предоставит «Газпром межрегионгаз» две аккредитации в VIP-ложу, до 50 билетов на домашние матчи, не более восьми билетов первой категории на гостевые матчи (при наличии возможности), четыре автопропуска на стадион и не более 10 билетов на каждую товарищескую игру и матчи в рамках турниров, в которых команда участвует в период проведения тренировочных сборов.