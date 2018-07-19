Сарри: «АПЛ отличается от Серии А, потому что она сильнее»

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сравнил английскую Премьер-лигу с итальянской Серией А.

«АПЛ отличается от Серии А, потому что она сильнее. В Серии А трудно в тактическом плане, но здесь более силовой футбол.

Однако я не хочу никого расстраивать, мне нужно относиться к работе бодро, чтобы преуспеть. В последние несколько лет что-то также изменилось в АПЛ – это не типичная английская лига в плане стиля игры, и этот факт придает мне уверенности.

Совершенно ясно, что мы хотели бы всегда удерживать всех сильнейших игроков. Это то, чего желает каждый тренер и клуб, и мы должны посмотреть, каким будет трансферный рынок в следующие несколько дней. Но я намного комфортнее чувствую себя на поле в роли главного тренера, нежели менеджера.

Думаю, я один из нескольких тренеров, кого трансферный рынок утомляет. Я не хочу говорить об этом, меня это не интересует.

Наша тренерская задача состоит в том, чтобы развивать игроков, которые есть в нашем распоряжении», – сказал Сарри.

Ранее стало известно, что Джанфранко Дзола вошел в тренерский штаб Сарри в «Челси».