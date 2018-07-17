«Локомотив» инсценировал финал ЧМ-2018 в Черкизове с помощью детей

Интересно, по какому принципу детей зачислили в сборную Хорватии?) Кто больше всех ленился на тренировках или кто меньше всего из родителей платит?))
«Локомотив» на стадионе в Черкизове инсценировал финал чемпионата мира-2018.
На поле вышли дети в футболках сборных Франции и Хорватии и полностью повторили сценарий финального матча ЧМ-2018.
В решающей встрече турнира, которая прошла 15 июля в «Лужниках», французы победили хорватов со счетом 4:2.
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