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    «Локомотив» инсценировал финал ЧМ-2018 в Черкизове с помощью детей

    «Локомотив» на стадионе в Черкизове инсценировал финал чемпионата мира-2018.

    На поле вышли дети в футболках сборных Франции и Хорватии и полностью повторили сценарий финального матча ЧМ-2018.

    В решающей встрече турнира, которая прошла 15 июля в «Лужниках», французы победили хорватов со счетом 4:2.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.07.2018 15:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июля 2018, 17:48

      Интересно, по какому принципу детей зачислили в сборную Хорватии?) Кто больше всех ленился на тренировках или кто меньше всего из родителей платит?))

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 17 июля 2018, 17:16

      Красавцы!!!Очень интересно смотреть!!

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