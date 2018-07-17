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    Сборная Франции – о Канте: «Он маленький, он хороший, он остановил Месси»

    Сборная Франции вернулась в Париж после победы на ЧМ-2018. Команда встретилась с болельщиками возле Елисейского дворца.

    Игроки сборной спели песню, посвященную полузащитнику Н’голо Канте. В ней поется: «Он маленький, он хороший, он остановил Месси».

    Источник: L' Equipe

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    17.07.2018 00:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 17 июля 2018, 19:23

      Хоть Канте в финале и заменили из-за ЖК, заработанной в первом тайме, я все равно считаю, что он был самым полезным игроком на этом ЧМ. Как и в Челси, как и в Лестере два года назад. Маленький гигант большого футбола.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 17 июля 2018, 07:35

      Ой не стойте очень близко,я тигренок,а не киска...

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > KOLBIS 17 июля 2018, 11:33

      Ой, а я такой букварь с тигрёнком скурил когда-то. А Канте - гигант!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Mazzola 17 июля 2018, 12:07

      Не спорю,а у меня еще ранец был на нем написано было"Береги природу!"И я снизу подписал ручкой МАТЬ ТВОЮ,вот времена были,эх молодость,молодость...

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > KOLBIS 17 июля 2018, 12:20

      Всё верно.

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