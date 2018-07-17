Сборная Франции – о Канте: «Он маленький, он хороший, он остановил Месси»

Сборная Франции вернулась в Париж после победы на ЧМ-2018. Команда встретилась с болельщиками возле Елисейского дворца.

Игроки сборной спели песню, посвященную полузащитнику Н’голо Канте. В ней поется: «Он маленький, он хороший, он остановил Месси».