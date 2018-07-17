Сборная Франции – о Канте: «Он маленький, он хороший, он остановил Месси»

Хоть Канте в финале и заменили из-за ЖК, заработанной в первом тайме, я все равно считаю, что он был самым полезным игроком на этом ЧМ. Как и в Челси, как и в Лестере два года назад. Маленький гигант большого футбола.
Сборная Франции вернулась в Париж после победы на ЧМ-2018. Команда встретилась с болельщиками возле Елисейского дворца.
Игроки сборной спели песню, посвященную полузащитнику Н’голо Канте. В ней поется: «Он маленький, он хороший, он остановил Месси».
La chanson de N'Golo Kanté en direct de l'Élysée !! #lequipeCDM pic.twitter.com/8edGfBvvU4— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 июля 2018 г.