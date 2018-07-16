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  • Цаллаговым интересуются клубы из РФПЛ, Германии, Швейцарии и Испании

Цаллаговым интересуются клубы из РФПЛ, Германии, Швейцарии и Испании

16 июля 2018, 18:25
8

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов покинет клуб нынешним летом.

К 27-летнему футболисту проявляют интерес в Испании, Швейцарии и Германии. Однако немецкий клуб рассматривает россиянина лишь как второго кандидата в списке.

Кроме того, Цаллагов имеет несколько предложений от команд РФПЛ.

Цаллагов не полетел с петербуржцами на третий предсезонный сбор. Позже стало известно, что «Зенит» подыскивает ему варианты трудоустройства на правах аренды.

В прошлом сезон Цаллагов выступал в аренде в «Динамо». Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Цаллагов Ибрагим
Комментарии (8)
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spaike
1531755182
Думаю если поступит адекватное предложение, то Зенит с радостью его отпустит.
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Рубик Докоян
1531755491
Написал пост, потом удалил. Ну западло такие фейк ньюс комментировать...
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Dr Metal
1531756830
Ага Урал, Анжи и тп
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shinnik
1531759434
"..и даже одна женщина-управдом.."(С)
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zigbert
1531768408
Игрок прямо на рас хват .
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Taps
1531768511
У Зенита перебор игроков. Надо сбрасывать балласт.
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