Цаллаговым интересуются клубы из РФПЛ, Германии, Швейцарии и Испании

У Зенита перебор игроков.
Надо сбрасывать балласт.
Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов покинет клуб нынешним летом.
К 27-летнему футболисту проявляют интерес в Испании, Швейцарии и Германии. Однако немецкий клуб рассматривает россиянина лишь как второго кандидата в списке.
Кроме того, Цаллагов имеет несколько предложений от команд РФПЛ.
Цаллагов не полетел с петербуржцами на третий предсезонный сбор. Позже стало известно, что «Зенит» подыскивает ему варианты трудоустройства на правах аренды.
В прошлом сезон Цаллагов выступал в аренде в «Динамо». Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.