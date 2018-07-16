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    Цаллаговым интересуются клубы из РФПЛ, Германии, Швейцарии и Испании

    Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов покинет клуб нынешним летом.

    К 27-летнему футболисту проявляют интерес в Испании, Швейцарии и Германии. Однако немецкий клуб рассматривает россиянина лишь как второго кандидата в списке.

    Кроме того, Цаллагов имеет несколько предложений от команд РФПЛ.

    Цаллагов не полетел с петербуржцами на третий предсезонный сбор. Позже стало известно, что «Зенит» подыскивает ему варианты трудоустройства на правах аренды.

    В прошлом сезон Цаллагов выступал в аренде в «Динамо». Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.

    Источник: Sport24

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    16.07.2018 18:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1358

      Taps 16 июля 2018, 22:15

      У Зенита перебор игроков.
      Надо сбрасывать балласт.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 22:13

      Игрок прямо на рас хват .

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 июля 2018, 19:43

      "..и даже одна женщина-управдом.."(С)

      1
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      Рейтинг: +695

      fan-man 16 июля 2018, 19:00

      Ага Урал, Анжи и тп

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 18:38

      Написал пост, потом удалил. Ну западло такие фейк ньюс комментировать...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 16 июля 2018, 19:45

      а чиво забыл?)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 16 июля 2018, 20:09

      Ну, блин, какая Германия, Испания, Швейцария ?... Ну бог с ним клубы РФПЛ. Кто его видел и знает. Он считанные игры провёл за " Зенит", в аренде за "Динамо", а в "Крылышках" его видели давно. Может закрыть две позиции, правого защитника и сыграть опорника. И в " Зените" выдал две игры. Уже толком не помню, но кажется с " Рубином" он мне очень понравился. И я тогда писал на сайте СДЗД, что, если его не возьмут в сборную, то надо обследоваться тренерам. Но дальше ничего подобного. У него "личка" где-то в р-не 500-700 т. евро. Для ""Зенита" это сущие пустяки. Там более двадцати миллионеров по зарплате, но никто его не покупает. Хотя для многих команд РФПЛ он подойдёт вполне. Но заграница, это , если перефразировать из "Иван Васильевич меняет профессию"... Когда вы пишите, такое чувство, что вы бредите... ( в подлиннике, когда вы говорите... )

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      Рейтинг: +592

      spaike 16 июля 2018, 18:33

      Думаю если поступит адекватное предложение, то Зенит с радостью его отпустит.

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