Цаллаговым интересуются клубы из РФПЛ, Германии, Швейцарии и Испании

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов покинет клуб нынешним летом.

К 27-летнему футболисту проявляют интерес в Испании, Швейцарии и Германии. Однако немецкий клуб рассматривает россиянина лишь как второго кандидата в списке.

Кроме того, Цаллагов имеет несколько предложений от команд РФПЛ.

Цаллагов не полетел с петербуржцами на третий предсезонный сбор. Позже стало известно, что «Зенит» подыскивает ему варианты трудоустройства на правах аренды.

В прошлом сезон Цаллагов выступал в аренде в «Динамо». Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.