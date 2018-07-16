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    Экс-тренер Хорватии Штимац: «Франция забила четыре гола после двух ударов в створ. Люди в черном были настолько плохи»

    Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац прокомментировал поражение команды от Франции (2:4) в финале чемпионата мира.

    «Мы выглядели очень неплохо, доминировали на протяжении всей встречи. Но так получилось, что французы забили четыре гола после двух ударов в створ. Люди в черном были настолько плохи…

    Однако все равно гордимся своими парнями, тем, как они играли и никогда не сдавались. Мы чувствуем себя чемпионами!» – сказал Штимац.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2018 13:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5982

      AtticusFinch 16 июля 2018, 15:21

      они хоть два гола забили -а вам один вообще на халяву перепал!Так что в любом случае 2-1!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 16 июля 2018, 14:28

      ...тогда нужно вратаря спросить...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 14:27

      Опять во всем виноваты судьи.

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