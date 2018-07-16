Экс-тренер Хорватии Штимац: «Франция забила четыре гола после двух ударов в створ. Люди в черном были настолько плохи»

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац прокомментировал поражение команды от Франции (2:4) в финале чемпионата мира.

«Мы выглядели очень неплохо, доминировали на протяжении всей встречи. Но так получилось, что французы забили четыре гола после двух ударов в створ. Люди в черном были настолько плохи…

Однако все равно гордимся своими парнями, тем, как они играли и никогда не сдавались. Мы чувствуем себя чемпионами!» – сказал Штимац.