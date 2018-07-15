Перишич – самый результативный игрок в истории сборной Хорватии на международных турнирах

Не знаю сколько у Шукера результативных передач, всё таки нападающий. Но у него забито 9 голов. 3 на ЧЕ 1996г и 6 на ЧМ 1998г.
Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич забил гол в финальном матче ЧМ-2018 против Франции.
На международных турнирах Перишич сделал семь результативных действий (семь голов и четыре результативные передачи). Это лучший результат в истории команды.
Хорват участвовал в Евро-2012, Евро-2016 и ЧМ-2018.
За ходом матча Франция – Хорватия можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».