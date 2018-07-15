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    Перишич – самый результативный игрок в истории сборной Хорватии на международных турнирах

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич забил гол в финальном матче ЧМ-2018 против Франции.

    На международных турнирах Перишич сделал семь результативных действий (семь голов и четыре результативные передачи). Это лучший результат в истории команды.

    Хорват участвовал в Евро-2012, Евро-2016 и ЧМ-2018.

    За ходом матча Франция – Хорватия можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Источник: Opta

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    15.07.2018 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 22:04

      Не знаю сколько у Шукера результативных передач, всё таки нападающий. Но у него забито 9 голов. 3 на ЧЕ 1996г и 6 на ЧМ 1998г.

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