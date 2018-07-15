Сорокин: «На финале ожидается до 8 тысяч хорватов и 10 тысяч французов»

Около 8 хорватских и 10 тысяч французских болельщиков будет присутствовать на финале ЧМ-2018 в «Лужниках». Всего столичный стадион вмещает 78 тысяч зрителей.

«На матче ожидается до 8 тысяч хорватов и 10 тысяч французов», – рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

В финале чемпионата мира-2018 сыграют Франция и Хорватия. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.