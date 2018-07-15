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    Сорокин: «На финале ожидается до 8 тысяч хорватов и 10 тысяч французов»

    Около 8 хорватских и 10 тысяч французских болельщиков будет присутствовать на финале ЧМ-2018 в «Лужниках». Всего столичный стадион вмещает 78 тысяч зрителей.

    «На матче ожидается до 8 тысяч хорватов и 10 тысяч французов», – рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    В финале чемпионата мира-2018 сыграют Франция и Хорватия. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ТАСС

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    15.07.2018 15:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak 15 июля 2018, 17:29

      10 тысяч от Макрона.
      А сколько было в армии Наполеона?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июля 2018, 16:06

      А остальные кто?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +695

      fan-man > prezent2017 15 июля 2018, 16:21

      А остальные, у кого денег куры не клюют.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > fan-man 15 июля 2018, 16:34

      А сколько самый дешманский билет на финал стоил?...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 15:46

      Только бы зарубы между ними не было за пределами стадиона, а то и наши подтянутся...

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