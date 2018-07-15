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    «Зенит» расстанется с Юсуповым, Полозом и Цаллаговым

    «Зенит» ищет варианты продолжения карьеры для трех футболистов. Речь идет об Артуре Юсупове, Дмитрии Полозе и Ибрагиме Цаллагове.

    «Тренерский штаб принял решение не брать на третий сбор Артура Юсупова, Дмитрия Полоза и Ибрагима Цаллагова.

    Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в клубы Премьер-лиги. Пока же игроки тренируются в Петербурге», – сказали в пресс-службе клуба.

    Ранее «Зенит» назвал список игроков на очередной сбор.

    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2018 15:15
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +222

      Леший88 16 июля 2018, 14:24

      ну хоть началось какое-то движение в правильном направлении

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 16 июля 2018, 13:02

      Давно пора, удачи им в будущем.

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 16 июля 2018, 11:11

      Их нужно не в аренду, а на продажу, хоть и не дадут много, но лучше что-то чем ничего... Кроме них есть еще пять-шесть кандидатов, заодно и зарплатную ведомость разгрузить.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 16 июля 2018, 10:39

      первые пошли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 июля 2018, 10:36

      Юсупову место в Ростове.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 16 июля 2018, 10:03

      Я бы ещё с пяток отсеял

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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 июля 2018, 02:52

      Думаю Бекиевич от Полоза не откажется и надеюсь на это

      1
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol > арейская 16 июля 2018, 04:35

      Пусть валит.

      0
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      Рейтинг: +1271

      Sky Spartak 15 июля 2018, 23:42

      Полоза в Рубин... Юсупова в Спартак... Цаллагова в КР.Советов.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 21:23

      В Ростове Полоз показывал яркую игру.

      1
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 15 июля 2018, 21:05

      Вот нахрена их брали, чтоб через год слить? Новосельцева тогда тоже в этот список.
      Надеюсь при Семаке не будут брать абы кого.

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