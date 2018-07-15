«Зенит» расстанется с Юсуповым, Полозом и Цаллаговым

«Зенит» ищет варианты продолжения карьеры для трех футболистов. Речь идет об Артуре Юсупове, Дмитрии Полозе и Ибрагиме Цаллагове.

«Тренерский штаб принял решение не брать на третий сбор Артура Юсупова, Дмитрия Полоза и Ибрагима Цаллагова.

Сейчас клуб прорабатывает варианты с арендой футболистов в клубы Премьер-лиги. Пока же игроки тренируются в Петербурге», – сказали в пресс-службе клуба.

Ранее «Зенит» назвал список игроков на очередной сбор.