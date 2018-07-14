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    За 15 лет в «Реале» Перес потратил на трансферы 1,4 миллиарда

    Испанское издание Marca подсчитало, сколько «Реал» потратил и заработал на трансферах за то время, пока Флорентино Перес был президентом клуба.

    С 2000 по 2006 год длился первый срок Переса, с 2009 год по настоящее время – второй.

    За 15 лет «Реал» потратил 1,434 миллиарда евро на покупку игроков и получил 676 миллионов с продаж. Клуб потратил на покупку на 758 миллионов больше, чем он выручил с продаж.

    Источник: Marca

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    14.07.2018 23:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 15 июля 2018, 01:46

      АГа. и за последние года 4 не делал громких покупок, выигрывал кучу титулов и продавал игроков. Если не ошибаюсь, лет 5 назад у реала долги были около 500-600 млн перед банками, и вроде бы была статья .. наверное в этом году, вначале, что долги остались около 5-10 млн.. Выплатили

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 июля 2018, 00:40

      Игроки, которых приобрели за эти деньги, приносили титулы, максимальные призовые (например Лига чемпионов), реклама, телевизионные права, за 15 лет я думаю эта сумма окупилась, как минимум.

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 14 июля 2018, 23:48

      Удивительно... Ну неужели доходы покрывают такие космические суммы??? Что фаирплей не грозит? Или тут другое?

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