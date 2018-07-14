За 15 лет в «Реале» Перес потратил на трансферы 1,4 миллиарда

АГа. и за последние года 4 не делал громких покупок, выигрывал кучу титулов и продавал игроков. Если не ошибаюсь, лет 5 назад у реала долги были около 500-600 млн перед банками, и вроде бы была статья .. наверное в этом году, вначале, что долги остались около 5-10 млн.. Выплатили
Испанское издание Marca подсчитало, сколько «Реал» потратил и заработал на трансферах за то время, пока Флорентино Перес был президентом клуба.
С 2000 по 2006 год длился первый срок Переса, с 2009 год по настоящее время – второй.
За 15 лет «Реал» потратил 1,434 миллиарда евро на покупку игроков и получил 676 миллионов с продаж. Клуб потратил на покупку на 758 миллионов больше, чем он выручил с продаж.