За 15 лет в «Реале» Перес потратил на трансферы 1,4 миллиарда

Испанское издание Marca подсчитало, сколько «Реал» потратил и заработал на трансферах за то время, пока Флорентино Перес был президентом клуба.

С 2000 по 2006 год длился первый срок Переса, с 2009 год по настоящее время – второй.

За 15 лет «Реал» потратил 1,434 миллиарда евро на покупку игроков и получил 676 миллионов с продаж. Клуб потратил на покупку на 758 миллионов больше, чем он выручил с продаж.