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    El Periodico: в Гватемале задержали подлодку с кокаином. Упаковки наркотика содержат изображение Неймара

    В Гватемале задержали подводную лодку, незаконно перевозившую партию кокаина. На борту судна было 823 килограмма наркотика. Весь объем был расфасован по упаковкам.

    Как информирует El Periodico, каждая упаковка содержала изображение нападающего сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара. Наркотики перевозились из Колумбии.

    За текущий год правоохранительные органы Гватемалы изъяли рекордное количество незаконных наркотиков – 15,7 тонны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2018 11:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2018, 19:20

      для лучшей продажи видимо решили портрет известного человека поместить, черный пиар в действии)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 июля 2018, 15:49

      Обратная сторона популярности)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 июля 2018, 15:00

      Папаня будет судиться с наркоборыгами, чтобы свою долю от лица сына поиметь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 июля 2018, 14:46

      Блин, как из какого-нибудь "Однажды в Ирландии". И смех, и грех.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 12:10

      10% своих за маркетинговую рекламу имеет, наверное. ))) Эти ребята со времён Пабло Эскобара умеют свой товар реализовывать, используя любую логистику и транспорт.

      4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 июля 2018, 12:03

      медиолицо

      1
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