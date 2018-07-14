El Periodico: в Гватемале задержали подлодку с кокаином. Упаковки наркотика содержат изображение Неймара

В Гватемале задержали подводную лодку, незаконно перевозившую партию кокаина. На борту судна было 823 килограмма наркотика. Весь объем был расфасован по упаковкам.

Как информирует El Periodico, каждая упаковка содержала изображение нападающего сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара. Наркотики перевозились из Колумбии.

За текущий год правоохранительные органы Гватемалы изъяли рекордное количество незаконных наркотиков – 15,7 тонны.