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    Франция – Хорватия. Балканцы ни разу не выиграли в очных матчах

    15 июля состоится финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии. Обратим внимание на статистику личных встреч между коллективами.

    Команды играли друг против друга пять раз. Ни в одном из них балканцы не одержали победу. Французы праздновали успех три раза. Последний поединок состоялся в 2011 году – в товарищеской игре голов не случилось.

    Матч в «Лужниках» стартует в 18:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2018 08:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 08:40

      В статистике есть такое понятие как репрезентативность. Так вот эти 5 встреч таковыми не являются. Статистика для того и существует, чтобы её знать и менять. Хорваты и в финале ЧМ никогда не играли, а вот случилось. Всё в этой жизни когда-то бывает впервые, а потом так понравится, что хочется ещё... )))

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