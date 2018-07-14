Франция – Хорватия. Балканцы ни разу не выиграли в очных матчах

В статистике есть такое понятие как репрезентативность. Так вот эти 5 встреч таковыми не являются. Статистика для того и существует, чтобы её знать и менять. Хорваты и в финале ЧМ никогда не играли, а вот случилось. Всё в этой жизни когда-то бывает впервые, а потом так понравится, что хочется ещё... )))
15 июля состоится финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии. Обратим внимание на статистику личных встреч между коллективами.
Команды играли друг против друга пять раз. Ни в одном из них балканцы не одержали победу. Французы праздновали успех три раза. Последний поединок состоялся в 2011 году – в товарищеской игре голов не случилось.
Матч в «Лужниках» стартует в 18:00 по Москве.