Франция – Хорватия. Балканцы ни разу не выиграли в очных матчах

15 июля состоится финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии. Обратим внимание на статистику личных встреч между коллективами.

Команды играли друг против друга пять раз. Ни в одном из них балканцы не одержали победу. Французы праздновали успех три раза. Последний поединок состоялся в 2011 году – в товарищеской игре голов не случилось.

Матч в «Лужниках» стартует в 18:00 по Москве.